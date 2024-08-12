Emeklilere indirim üstüne indirim! PTT’den yüzde 50, THY’den yüzde 15, sosyal tesislerde yüzde 15, sinema biletlerine yüzde 30 indirim

- TCDD emekliler yılına özel yıl boyunca emekliler için ana hat trenlerinde yüzde 10 indirim sağladı. Bu indirim yoğun bir talep gördü.
- PTT KARGO'da emeklilere özel yüzde 20 indirim sağlandı.
- Emeklilere PTT bünyesinde bulunan misafirhanelerde 2024 yılı içinde yüzde 50, PTT lokal ve sosyal tesislerinde yüzde 20 indirim uygulanmak suretiyle PTT personeli fiyatlarından yararlandırılması sağlandı.
- Şehirlerarası seyahatlerde bilet ücretlerinde yüzde 15 indirim hayata geçirildi.
- Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan iş birliği kapsamında; Gençlik ve Spor Bakanlığı tesislerinde, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki yurtlardan 1 ay boyunca ücretsiz kalabilmeleri imkanı getirildi.
- Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan iş birliği kapsamında; kamu kurumlarının sosyal tesislerinde yüzde 15 indirim sağlanmasına yönelik düzenleme yapıldı.
- Emeklilere özel sosyal tesislerde Türk-İş'e bağlı Tes-İş yüzde 30, Türk Metal yüzde 40, Koop-İş yüzde 30 indirim sağladı.
- "Emekli" banka ve kredi kartı uygulaması başlatıldı. Bu konuyla ilgili olarak 16 banka ile iş birliği protokolleri imzalandı. Bu kartlar ile emeklilerin kendilerine özel tanımlanan indirim ve ayrıcalıklardan faydalanması sağlanacak. Bazı özel ve kamu bankaları ile önceden emekli olanlara mevcut kartları üzerinden, yeni emekli olanlara ise özel tasarımlı emekli kart üzerinden indirimlerin yansıtılması konusunda mutabakata varıldı. Bu kartlara giyim, sağlık, market gibi temel ihtiyaçlarda özel indirimler yapılacak.
- Emeklilere özel indirim, ayrıcalık, fırsat ve kampanyalar sağlamak amacıyla SGK, TROY ile iş birliğine gitti. TROY; emeklilerden TROY logolu banka/kredi kartı kullananlara özel indirim, fırsat, promosyon ve kampanya imkanlarını sağlayacak.
- YÖK ile yapılan işbirliği kapsamında; kuşaklararası dayanışma ve aktif yaşlanma temelli 3. yaş üniversitelerini yaygınlaştırılıyor. Bu kapsamda il müdürlükleri 41 üniversite ile protokol imzaladı.
* Turkcell Superonline tarafından 65 yaş ve üzerindeki yeni ve mevcut fiber müşterilerine özel kampanyalar sunuluyor.
* TTNET, yeni müşteri olan emeklilere ve mevcut müşterilere taahhüt yenileme koşulu ile 15 ay süresince geçerli olmak üzere yüzde 10 indirim imkanı sağlıyor.
* Türk Telekom da emeklilere taahhüt yenileme koşulu ile 15 ay süresince geçerli olmak üzere yüzde 10 indirim imkanı sağlıyor.
* 60 yaş üzeri emekliler için Türk Hava Yolları ile yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda yüzde 15 indirim uygulanıyor.
*Emeklilere özel sinema biletlerinde yüzde 30 indirim uygulanıyor.