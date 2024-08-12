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Şehit yakını ve gaziye iş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eylül ayında 500'ün üzerinde şehit yakını, gazi ve yakınının atamasını yapmayı planlıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024
Şehit yakını ve gaziye iş

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eylül ayında 500'ün üzerinde şehit yakını, gazi ve yakınının atamasını yapmayı planlıyor. Bu yıl yapılan 591 atama ile kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı yaklaşık 50 bine ulaştı.

Şehitlerin eş veya çocuklarından biri ile anne, baba veya kardeşlerinden biri olmak üzere 2 kişiye, gazilerin de kendileri veya lehine feragat verdiği bir yakınına kamuda istihdam hakkı sağlanıyor. Şehit yakını, gazi, gazi yakını, sivil terör mağdurları ve yakınları, harp ve vazife malulleri ile yakınlarının istihdamıyla ilgili iş ve işlemler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce yürütülüyor.

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