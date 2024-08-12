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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Kore Merkez Bankası arasında swap anlaşması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Kore Merkez Bankası, Türk lirası-Kore wonu ikili para takası (swap) anlaşmasını yeniledi.

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024, 08:46 Güncelleme 12 Ağustos 2024, 08:46
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Kore Merkez Bankası arasında swap anlaşması

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TCMB'nin açıklamasında, anlaşmanın TCMB Başkanı Fatih Karahan ile Kore Merkez Bankası Başkanı Chang Yong Rhee tarafından imzalandığı bildirildi.

Swap anlaşmasının iki merkez bankası arasında güncel döviz kurlarını yansıtacak şekilde azami 56 milyar Türk lirası veya 2,3 trilyon Kore wonu değerinde yerel para birimi takasına imkan sağlayacağı belirtilen açıklamada, "Anlaşma geçerlilik süresi bugünden itibaren 3 yıl olup, tarafların karşılıklı uzlaşısı üzerine uzatılabilecektir. Anlaşma, para takası finansmanlı ticaret mutabakatı yoluyla ikili ticareti ve mali iş birliğini teşvik etme amacını taşımaktadır. Taraflar, swap anlaşması ile iki merkez bankası arasındaki iş birliğinin daha da güçleneceğini öngörmektedir." ifadelerine yer verildi.

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