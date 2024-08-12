Çinliler, Türkiye otomotiv pazarından vazgeçmiyor!

Çinliler büyük potansiyel olarak gördükleri Türkiye otomotiv pazarından vazgeçmiyor. Bir yandan yatırım yapmayı planlayan Çinli otomobil firmaları vergi engeline rağmen yeni modellerle pazara giriyor. Son olarak Çinli Chery'nin premium markası JAECOO Türkiye pazarında satışa sunuldu.

2023'te Türkiye'de binek ve ticari araçlarını satışa sunan Çinli DFSK de, atağa geçti. DFSK'nin Türkiye distribütörü SHS, markanın yeni modeli E5'i yola çıkardı. Satışlardaki artışla son 6 ayda Çinlilerin Türkiye'de pazar payı da % 10.45'e çıktı.