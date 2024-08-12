Borsa’da kayıp sürüyor

Küresel piyasalarda yaşanan 'kara Pazartesi'nden sonra içeride de Borsa'da düşüş devam etti. Geçen hafta yatırım araçlarından altın ve dolar kazandırırken Borsa'da düşüş yaşandı. Son bir ayda yüzde 7,8 değer kaybeden BİST100 endeksi, 10.000 puanın altına geriledi. Banka ve sigorta hisseleri aynı süreçte yüzde 27-ila yüzde 24 arasında düştü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 5,40 değer kaybederek 9.907,38 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.733,35, en yüksek 10.193,88 puanı gördü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 22,95 ile Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ oldu. Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'yi, yüzde 4,73 ile Batıçim Batı Anadolu Çimento, yüzde 3,52 ile Türk Hava Yolları izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 15,97 ile Kontrolmatik Teknoloji, yüzde 12,69 ile Yapı ve Kredi Bankası ve yüzde 12,45 ile Türkiye İş Bankası (C) olarak sıralandı. 24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 0,92 artışla 2 bin 619 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,11 değer kazanarak 17 bin 310 liraya yükseldi. Dolar yüzde 1,03 artışla 33,5360 lira, euro % 1,15 yükselişle 36,6370 lira oldu.