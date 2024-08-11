Van’da İranlı turist bereketi | Esnafın yüzü güldü!

Her tatil fırsatını değerlendirerek Van'a gelen İranlı turistler, turizm sektörü başta olmak üzere zorlu bir süreç yaşayan esnafın yüzünü güldürüyor. Gün boyu yaptıkları alışverişle kentteki esnafa adeta can suyu olan İranlı turistler, akşam saatlerinde ise eğlence merkezlerinde gönüllerince eğleniyor.

İranlıların her fırsatta Van'a gelmelerinin kendilerini sevindirdiğini ifade eden esnaf ise bunun 12 aya yayılmasını arzu ettiklerini söylediler. İranlılar ise Van'a gelmekten çok mutlu olduklarını ifade ederek, tüm İranlılara Van'a gelmeleri noktasında çağrıda bulundular.