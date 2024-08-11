PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Van’da İranlı turist bereketi | Esnafın yüzü güldü!

Van'a gelen İranlı turistler, turizm sektörü başta olmak üzere zorlu bir süreç yaşayan esnafın yüzünü güldürüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024
Van’da İranlı turist bereketi | Esnafın yüzü güldü!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Her tatil fırsatını değerlendirerek Van'a gelen İranlı turistler, turizm sektörü başta olmak üzere zorlu bir süreç yaşayan esnafın yüzünü güldürüyor. Gün boyu yaptıkları alışverişle kentteki esnafa adeta can suyu olan İranlı turistler, akşam saatlerinde ise eğlence merkezlerinde gönüllerince eğleniyor.

İranlıların her fırsatta Van'a gelmelerinin kendilerini sevindirdiğini ifade eden esnaf ise bunun 12 aya yayılmasını arzu ettiklerini söylediler. İranlılar ise Van'a gelmekten çok mutlu olduklarını ifade ederek, tüm İranlılara Van'a gelmeleri noktasında çağrıda bulundular.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: META yola geldi, Türkiye’nin şartları kabul edildi! Bakan duyurdu: Instagram’a erişim engeli kaldırıldı
İşte Türkiye’nin META ile yaptığı anlaşmanın tüm detayları: Vatandaşlarımızın hakları gözetilecek, Terör provokasyonlarına geçit verilmeyecek!
Emekliye indirim yarışı: Türkiye’nin her yerinde binlerce firmadan yüzde 50’ye varan indirim | Seyahat, giyim, ulaşım...
İsrailli alçakların Türkiye hazımsızlığı sürüyor | Netanyahu’ya seslendi: Atom bombası at!
WİKİTÜRK | Çift vatandaş Gökhan Gün Pentagon’dan çok gizli belgeyi çalarken yakalandı!
Kadıköy’den çıkış yok! Fenerbahçe Adana Demirspor’u 1-0 yenerek sezona 3 puanla başladı
Başkan Erdoğan’dan CHP’li belediyelere Paris tepkisi: Hizmete gelince para yok, Paris’e gelince para çok...
Türkiye’nin en büyük 2. GES’i olacak! Kalyon Enerji’den dev adım: Enerji bağımsızlığına katkı sağlıyoruz
Takvim yazdı Cher Ndour bitti! Beşiktaş’ın yeni transferinde mutlu son...
İngiliz polisi demokrasiyi hatırladı: Gözaltına alırken bile ikiyüzlülük!
Başkan Erdoğan kokpitte... Dev açılıştan ekrana yansımayanlar
Arnavutköy’de kan donduran olay! Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında katletti
Terör devleti İsrail’in bakanı Bezalel Smotrich’den alçak paylaşım! Gazze’deki insanlık dramı ile dalga geçerek, Lübnan’ı tehdit etti
Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı! Başkan Erdoğan açıkladı: Bölge ekonomisine çarpan etkisi yapacak | Şakirpaşa Havalimanı kapatılacak mı?
2 eski Fenerbahçeli yıldız Beşiktaş’a!
SON DAKİKA