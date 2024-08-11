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Ticaret Bakanlığı'ndan e-Ticaretten alışveriş yapanlara müjde: İade masrafı 1 yıl ertelendi

Ticaret Bakanlığı'ndan internetten alışveriş yapanları ilgilendiren yeni bir karar geldi. İnternetten satışlardaki iade masrafında tüketici lehine bir erteleme geldi. E-ticaretten alışveriş yapanlar 1 yıl daha gerekçe göstermeden cayma haklarını kullanabilecekler. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 07:03 Güncelleme 11 Ağustos 2024, 07:03
Ticaret Bakanlığı’ndan e-Ticaretten alışveriş yapanlara müjde: İade masrafı 1 yıl ertelendi

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Ticaret Bakanlığı, tüketicileri sevindiren bir karara imza atarak e-ticarette iade masraflarının tüketiciye yansıtılmasını 1 yıl erteledi. Düzenlemeyle tüketicilerin herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma haklarını kullanmaya devam etmeleri sağlandı.

Cezai şart ödemesi yokCezai şart ödemesi yok

Konuya ilişkin açıklama yapan bakanlık, elektronik ticaretin çok sayıda ürün çeşidini zaman ve mekân sınırından bağımsız olarak hızlı, kolay ve daha düşük maliyetle tüketicilere sunabildiğini ifade etti.

Ticaret Bakanlığı'ndan tüketicileri ilgilendiren e-Ticaret kararıTicaret Bakanlığı'ndan tüketicileri ilgilendiren e-Ticaret kararı

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre, Bakanlık, satıcılar bakımından ise işyeri kira maliyetinin olmaması, ayrıca stok ve finansman maliyetlerinin ise daha düşük olması gibi faktörlere bağlı olarak elektronik ticaretin toplam perakende ticaretten aldığı payın her geçen yıl geleneksel ticarete nazaran arttığının gözlemlendiğine dikkat çekti. Bakanlık, açıklamasında şunları kaydetti:

"Elektronik ticaretin artan hacmi ve önemi, artan e-ithalat ile beraber kalitesiz ve güvensiz ürünlerden kaynaklı ilave belirsizliklerin olması nedenleri ile tüketicilerimizin mağduriyetini engellemek adına düzenlemelerimizi titizlikle devam ettirmekteyiz."

Tüketici odaklı düzenlemeTüketici odaklı düzenleme

CAYMA HAKKINI KULLANACAK
Ticaret Bakanlığı açıklamasında, küresel gelişmeler ve Avrupa Birliği mevzuatındaki güncellemelerin yakından takip edilerek iç hukuka entegre edildiği anlatılarak, bu doğrultuda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerinde satıcılar ile tüketiciler arasında adil bir dengenin sağlanması ve tüketicilerin evrensel standartlarda korunması hedefi ile düzenlemeler yapıldığı ifade edildi.

e-Ticarette iade masrafı 1 Ocak 2026'ya ertelendie-Ticarette iade masrafı 1 Ocak 2026'ya ertelendi

Açıklamada, "Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz düzenlemeyle, 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen değişikliklerin 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girmesine ilişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik ile cayma hakkının kullanılabileceği mal ve hizmetlere ilişkin sınırlamalar ve iade masraflarının sözleşme ile tüketici tarafından karşılanabileceğine ilişkin hükümler ertelenerek tüketicilerimizin herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma haklarını kullanmaya devam etmeleri sağlanmıştır" denildi.

e-Ticarette tüketici mağduriyeti engelleneceke-Ticarette tüketici mağduriyeti engellenecek

TÜKETİCİ MAĞDURİYETLERİ ENGELLENECEK
Düzenlemeler sonrası, sektördeki uyumlaştırma sürecinin daha sağlıklı ve etkin işleyebilmesi, Türkiye'de vergi dahil yasal temsilciliği bulunmayan ve iş hacmi son dönemlerde çok hızla artan yurtdışı menşeli e-ithalatta ki ücretsiz kargo, ücretsiz iade, fırsat indirimleri gibi cazip teklifler ile genellikle kalitesiz ve güvensiz ürünlere olan talebin suni olarak artırılmasından kaynaklı tüketici mağduriyetlerinin yaşanmasının engellenmesinin hedeflendiği kaydedildi.

e-Ticaretten alışveriş yapanlara müjdee-Ticaretten alışveriş yapanlara müjde

Açıklamada şöyle denildi:

"Bunun yanında yerli pazar yerleri ve satıcılar bakımından iç piyasanın dengesiz ve kontrol dışı bir elektronik ticaret pazarına dönüşebilme ihtimali göz önünde bulundurularak, iç piyasanın dengesiz ve kontrol dışı bir elektronik ticaret pazarına dönüşebilme ihtimalinin gözetilmesi, ayrıca iç pazardaki satıcıların haksız rekabete uğrama ihtimali göz önüne alındığında, iç piyasamızın korunması amaçlanmaktadır. Üreticilerimizi korumak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edilecektir."

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Ticaret Bakanlığı’ndan e-Ticaretten alışveriş yapanlara müjde: İade masrafı 1 yıl ertelendi
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