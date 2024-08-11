Kalyon Enerji’den dev yatırım: Türkiye’nin 2. büyük GES’i geliyor

Kalyon Enerji, yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarına devam ediyor. Türkiye'nin en büyük ikinci güneş enerjisi santralini hayata geçirmek için çalışmalarına başlayan Kalyon Enerji, proje için UKEF ve KUKE garantörlüğünde Standard Chartered Bankası ile 249 milyon euro tutarında yeni bir kredi anlaşması imzaladı. Niğde, Gaziantep ve Şanlıurfa'da, toplam 390 MWp elektrik üretim kapasitesine sahip olacak proje için sağlanan kredi, uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye ve Kalyon Holding'e duyduğu güvenin somut göstergesi oldu. Niğde, Gaziantep ve Şanlıurfa'da 7 ayrı bölgede 600 hektarlık alanda kurulacak güneş enerjisi santralleri projesi tamamlandığında, Türkiye'de 600 bin nüfuslu bir şehrin ihtiyacına cevap verebilecek miktarda yenilenebilir elektrik enerjisi üretecek. Proje, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklarına olan erişimini artırarak 2053 yılı net sıfır karbon salınımı hedeflerine katkıda bulunacak.

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Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Elvan, 12 yıl vadeli 249 milyon euro tutarında Yeşil Kredi niteliğinde olan kredi anlaşmasının türünün ilk örneği olduğunu ve sadece Kalyon olarak yüzde 90'ın üzerinde yerli üretim yapabilen entegre bir güneş paneli üretim fabrikasına sahip olunmasından dolayı mümkün olduğunu belirterek, "Sağlanan 'Yeşil Kredi', hem Türkiye'nin karbon emisyonunun azaltılması, ülkemizin Sıfır Karbon hedefine ulaşması hem de global Sıfır Karbon hedeflerine doğrudan katkı sağlayan projelere verilmesi sebebiyle, böyle bir dış kaynağı ülkemize getirmiş olmaktan dolayı gururluyuz. Bu kredi ayrıca çevre ve toplum gelişimine, uluslararası sürdürülebilirlik kriterlerine uyumumuzun da takdir edilmesidir" dedi.