Emekliye indirim yarışı: Türkiye’nin her yerinde binlerce firmadan yüzde 50’ye varan indirim | Seyahat, giyim, ulaşım...

SGK'den yapılan açıklamada, 2024'ün, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Emekliler Yılı" ilan edilmesinin ardından, yıl boyunca emeklilerin yaşam kalitesini artırmak, sağlıktan ulaşıma, sosyal imkanlardan kültürel faaliyetlere kadar haklarını genişletmek amacıyla yapılabilecek faaliyetlerle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK'nın eşgüdüm içinde geniş bir çalışma yürüttüğü ve yürütmeye devam ettiği bildirildi. Ayrıca tüm paydaşlarla çeşitli fikir alışverişlerinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, çalışmalar sonucunda planlanan faaliyetlerin bir kısmının tamamlandığı, bir kısmıyla ilgiliyse teknik detayların kesinleşmesi sebebiyle çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

TAMAMLANAN İŞLEMLER

Açıklamada, çalışmaları tamamlanan faaliyetlere yer verildi.

Emekliler için özel site açıldı. emekliler.gov.tr sitesi kullanıma açıldı. Sitenin tıklanma sayısı 7,5 milyonu aştı.

ALO 170 iletişim merkezinde emeklilere ayrıcalık tanınarak kendilerine çağrı merkezi danışmanca öncelikli olarak hizmet verilmesi için Emekli Danışmanı Uygulaması hizmeti hayata geçirildi.

81 ilde emeklilere özel birçok alanda indirim anlaşması sağlandı. 5 bin 500 üzerinde yerel firmayla indirim anlaşması yapıldı.

İlk defa emekli olanlara Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kısa mesaj gönderilme sistemi geliştirildi. Bugüne kadar emekli olan 40 bin 492 vatandaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı SMS olarak iletildi.



BİNLERCE İŞLETME DEVREDE

"EMEKLILER.GOV.TR" adresinden duyurulan ve sürekli güncellenen işletmelerde başı, 1.410 işletme ile İzmir çekiyor. İzmir'i, 553 işletme ile Ankara, 253 işletme ile Kocaeli, 139 işletme ile Mardin takip ediyor. İstanbul'da 43, Bursa'da ise sadece bir işletme bulunuyor. İndirim yapanlar arasında, tamir tadilat işlerinde işçilik parasında indirime giden işletmeler de bulunuyor, 1 kilo baklavaya 250 gram dondurma hediye eden işletmeler de. Düğün salonlarında emeklilerin çocuklarına yüzde 50 indirim yapan yerler ile gelinlik ve damatlık alımında emekli çocuklarına indirim sağlayan firmalar da söz konusu. Akaryakıtta litre başı 2 lira indirim yapan firmalarda bulunuyor. Marketten restorana, konaklamadan ulaşıma, akaryakıttan sağlığa, berberden kuaföre, giyimden medikale, mobilyadan turizme, otomotivden sigortaya, hırdavattan züccaciyeye, veterinerden kitabevine, eğitimden terziye, tiyatrodan sinemaya onlarca alanda yüzde 50'ye varan indirimler uygulanıyor.



DAHA UCUZ SEYAHAT

Emeklilere, şehirlerarası seyahatlerde bilet ücretlerinde yüzde 15 indirim sağlandı. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki yurtlardan 1 ay boyunca ücretsiz faydalanmaları imkanı getirildi. Kamu kurumlarının sosyal tesislerinde yüzde 15 indirim sağlanmasına yönelik düzenleme yapıldı. Emeklilere özel sosyal tesislerde, Türk-İş'e bağlı Tes-İş'te yüzde 30, Türk Metal'de yüzde 40, Koop-İş'te yüzde 30 indirim sağlandı. Emekli banka ve kredi kartı uygulaması başlatıldı. Konuyla ilgili 16 bankayla işbirliği protokolleri imzalandı. SGK, TROY ile işbirliğine gitti. Protokolle TROY'un, emeklilerden TROY logolu Banka/Kredi kartı kullananlara özel indirim, fırsat, promosyon ve kampanya imkanlarını sağlayacağı ifade edildi.

Emekliler indirim fırsatlarını www.emekliler.gov.tr adresinden öğrenebilirler.