Merkezin hedefi yüzde 38

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan; 2024, 2025, 2026 yılları enflasyon tahminlerinde değişikliğe gidilmediğini bildirerek, enflasyonun 2024 yıl sonunda yüzde 38'e gerileyeceğini öngördüğünü belirtti.

Orta vadeli tahminler oluşturulurken, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşun sürdürüleceği ve ekonomi politikalarındaki eş güdümün korunacağı bir görünümün esas alındığına dikkati çeken Karahan, "2025 ve 2026 tahminlerini sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde koruduk. Orta vadede ise enflasyonun yüzde 5'te istikrar kazanmasını hedefliyoruz. Yıl sonunun yaklaşması nedeniyle 2024'e denk gelen tahmin aralığının mekanik olarak daralması gerekirdi. Ancak son dönem jeopolitik gelişmeler ve küresel finansal oynaklıklar neticesinde artan belirsizlikler nedeniyle tahmin aralığımızı yüzde 34 ila 42 arasında koruduk" ifadelerini kullandı.