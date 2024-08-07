Ziraat Bankası’ndan 30.6 milyar TL kâr

Ziraat Bankası, yılın ilk yarısında 30.6 milyar lira net kâr elde etti. Bankanın kârında, geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 19, bu yılın ilk çeyreğindeki 17.4 milyar TL'ye göre ise yüzde 76'lık artış yaşandı.