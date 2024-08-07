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Ziraat Bankası’ndan 30.6 milyar TL kâr

Ziraat Bankası, yılın ilk yarısında 30.6 milyar lira net kâr elde etti. Bankanın kârında, geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 19, bu yılın ilk çeyreğindeki 17.4 milyar TL'ye göre ise yüzde 76'lık artış yaşandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024
Ziraat Bankası’ndan 30.6 milyar TL kâr

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Ziraat Bankası, yılın ilk yarısında 30.6 milyar lira net kâr elde etti. Bankanın kârında, geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 19, bu yılın ilk çeyreğindeki 17.4 milyar TL'ye göre ise yüzde 76'lık artış yaşandı.

Bankadan yapılan açıklamada "Finansal sonuçlardan da görüleceği üzere sürdürülebilir şekilde kâr üretmeye devam eden bankamız, ekonomimize en yüksek katma değeri sağlama hedefi ile çalışmalarına devam etmektedir" denildi. Genel Müdür Alparslan Çakar, "Ziraat Bankası, reel sektörün finansmanına odaklanarak tarım, ihracat, yatırım, istihdam, KOBİ alanlarını destekleyecek şekilde kredi ağırlıklı bilanço yapısını sürdürmektedir" dedi.

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