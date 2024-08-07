Engelli ve yaşlıya zamlı maaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada Ağustos ayına dair toplam 6,5 milyar liralık yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını duyurdu. Göktaş, yaklaşık 3,6 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ve yaklaşık 2,9 milyar lira engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını bildirdi. Engelliler ve 65 yaşını doldurmuş olanlara yapılan aylık ödemelerine temmuz ayında artış yapılmıştı. Artış oranı memurlara yapılan yüzde 19.31 oranında uygulandı. Hesaplara yatırılan aylıklarda bu zam oranı da eklenmiş olacak. Benzer şekilde evde bakım parası alan vatandaşların ödenekleri de yüzde 19.31 oranında artırılmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN