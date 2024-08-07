E-ticarete sınır geldi

Ticaret Bakanlığı yurtdışı e,ticaret alışverişi ile ilgili tedbir aldı. 15 gün sonra yürürlüğe girecek düzenlemeyle yurt dışından yapılan alışverişlerdeki hızlı kargo limiti 150 eurodan (5800 TL'den) 30 euroya (1100 TL'ye) düşürüldü.

Bu yeni limit, vatandaşların yabancı sitelerden yapacakları alışverişlerin gümrükten geçebilmesi için artık 30 euroyu aşmaması gerektiği anlamına geliyor. Sadece harcama limitleri değil, aynı zamanda yurt dışı alışverişlerdeki vergi oranları da arttı. Avrupa Birliği ülkelerinden gelen kargolarda daha önce yüzde 18 olan vergi oranı yüzde 30'a çıkarıldı. AB dışındaki Çin ve diğer ülkelerden sipariş edilen ürünlerde ise vergi oranı yüzde 30'dan yüzde 60'a yükseltildi.