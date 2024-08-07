SSK girişi 1996-2006-2015 sonrası olana duyuru tez geldi! 2235 3437 5456 prim ile en müthiş fırsat

Kısmi Emeklilik: 3600 Günle Emeklilik Yolu 15 yıl sigortalı çalışmış ve en az 3600 gün prim ödemiş bireyler, kısmi emeklilikten yararlanabilir. Bu yöntem, kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşında emekli olma fırsatı sunar. Ancak bu olanak, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için geçerlidir.

Yüzde 60 Sağlık Raporu ile Malulen Emeklilik İş yapma gücünü en az yüzde 60 oranında kaybeden sigortalılar, malulen emekli olabilirler. Bu yöntem için en az 1800 gün prim ödemiş olmak yeterlidir ve yaş şartı aranmaz.

Vergi İndirimi ile Engelli Emekliliği Yüzde 40 ve üzeri engellilik oranına sahip çalışanlar, vergi indirimi sayesinde erken emeklilik hakkı kazanabilirler. Bu yöntemle, engelli bireyler, yaş şartına bakılmaksızın, belirli bir prim gün sayısını doldurduklarında emekli olabilirler.

Yıpranma Payı: Ağır İşlerde Çalışanlara Özel Ağır işlerde çalışanlar için yıpranma payı, emeklilikte büyük bir avantaj sağlar. Bu, özellikle madenciler, gazeteciler ve gemi adamları gibi ağır işlerde çalışanlar için geçerlidir.

Anneler İçin Ek Prim Desteği Başkasının bakımına muhtaç engelli çocuğu olan anneler için, 1 Ekim 2008 sonrası primlerinin dörtte biri, toplam prim sürelerine eklenir, bu da onlara erken emeklilik imkanı sunar.