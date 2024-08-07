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SSK girişi 1996-2006-2015 sonrası olana duyuru tez geldi! 2235 3437 5456 prim ile en müthiş fırsat

Milyonlarca çalışan emeklilik hayalini kurarken emeklilik yaşını öne çekmenin yollarını araştırıyor. Türkiye'deki mevzuata göre, emekli olmak sadece belirli bir süre ve prim ödemesiyle sınırlı değil. Çalışanların emeklilik yaşını erkene çekebilmesi için mevcut mevzuatta sunulan çeşitli imkanları ve yöntemleri ele aldık.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 16:43 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 16:43
SSK girişi 1996-2006-2015 sonrası olana duyuru tez geldi! 2235 3437 5456 prim ile en müthiş fırsat

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Türkiye'de milyonlarca çalışan, emeklilik hayallerini gerçekleştirmek için yollar arıyor. Emeklilik yaşını öne çekmek isteyenler için mevcut mevzuatımız, farklı yöntemler ve formüller sunuyor. İşte çalışanların dikkatini çeken bazı emeklilik yöntemleri!

Doğum Borçlanması: Anneler için Altın Fırsat

Kadın çalışanlar annelik görevlerini sigortalılık sürelerine ekleyebiliyorlar. Mevzuata göre, bir anne üç çocuğa kadar doğumları için toplamda 2160 gün, yani yaklaşık 6 yıl prim kazanabilir. Bu onlara erken emeklilik şansı verir. Ancak, çocukların sigortalılık başlangıç tarihinden önce doğmuş olmaları gerekmektedir.

Askerlik Borçlanması: Erkek Çalışanlar için Erken Emeklilik İmkanı

Erkek çalışanlar için askerlik süreleri, emeklilik hesaplamalarında önemli bir faktördür. Askerlik süresini borçlanmak, sigortalılık başlangıç tarihini geriye çekebilir ve dolayısıyla emeklilik yaşını düşürebilir.

Kısmi Emeklilik: 3600 Günle Emeklilik Yolu

15 yıl sigortalı çalışmış ve en az 3600 gün prim ödemiş bireyler, kısmi emeklilikten yararlanabilir. Bu yöntem, kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşında emekli olma fırsatı sunar. Ancak bu olanak, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için geçerlidir.

Yüzde 60 Sağlık Raporu ile Malulen Emeklilik

İş yapma gücünü en az yüzde 60 oranında kaybeden sigortalılar, malulen emekli olabilirler. Bu yöntem için en az 1800 gün prim ödemiş olmak yeterlidir ve yaş şartı aranmaz.

Vergi İndirimi ile Engelli Emekliliği

Yüzde 40 ve üzeri engellilik oranına sahip çalışanlar, vergi indirimi sayesinde erken emeklilik hakkı kazanabilirler. Bu yöntemle, engelli bireyler, yaş şartına bakılmaksızın, belirli bir prim gün sayısını doldurduklarında emekli olabilirler.

Yıpranma Payı: Ağır İşlerde Çalışanlara Özel

Ağır işlerde çalışanlar için yıpranma payı, emeklilikte büyük bir avantaj sağlar. Bu, özellikle madenciler, gazeteciler ve gemi adamları gibi ağır işlerde çalışanlar için geçerlidir.

Anneler İçin Ek Prim Desteği

Başkasının bakımına muhtaç engelli çocuğu olan anneler için, 1 Ekim 2008 sonrası primlerinin dörtte biri, toplam prim sürelerine eklenir, bu da onlara erken emeklilik imkanı sunar.

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