Rekabet Kurulu’ndan hazır beton üreticilerine idari para cezası

MİLYONLARCA LİRA CEZA Açıklamada, soruşturma süreci devam ederken hakkında soruşturma açılan teşebbüslerden Oyak Çimento Fabrikaları AŞ ve MM Tiftik Kardeşler Nakliye İnşaat Emlak Petrol ve Tarım Ürünleri Paz. San. Tic. Ltd. Şti. (TİFTİK) tarafından yapılan uzlaşma başvuruları sonucunda, Oyak Çimento'ya 61 milyon 182 bin 782 lira ve TİFTİK'e 5 milyon 248 bin 175 lira idari para cezası uygulanmasına ve soruşturmanın bu teşebbüsler bakımından sonlandırılmasına karar verildiği anımsatıldı.

Soruşturma tarafları bakımından nihai olarak, Kurulun, Samet Hazır Beton İnşaat Madencilik Lojistik Enerji Ltd. Şti'nin fiyat tespiti ve bölge/müşteri paylaşımına yönelik rakipler arası bir anlaşma/uyumlu eyleme taraf olmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiğini tespit edildiği kaydedilen açıklamada, söz konusu teşebbüse 6 milyon 574 bin 548 lira idari para cezası verildiği bildirildi.

Açıklamada, Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ ve KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi ve Madencilik İşletmeleri AŞ'nin Kanun'u ihlal ettiklerine yönelik herhangi bir bulguya ulaşılamadığı, bu nedenle anılan teşebbüslere idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verildiği belirtildi.

ANKARA VE KIRIKKALE'DE 12 HAZIR BETON ÜRETİCİNE İDARİ PARA CEZASI

Öte yandan Ankara ve Kırıkkale illerinde faaliyet gösteren 12 hazır beton üreticisi hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. Soruşturma sonucunda teşebbüslere toplamda 120.642.526,49 TL idari para cezası uygulandı.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Rekabet Kurulunun (Kurul) 22-54/828-M sayılı kararı ile Ankara ve Kırıkkale illerinde faaliyet gösteren bazı hazır beton üreticileri hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un (4054 sayılı Kanun) 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik olarak 08.12.2022 tarihinde açılan soruşturma tamamlandı.