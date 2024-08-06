Rekabet Kurulu’ndan hazır beton üreticilerine idari para cezası

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Adana ve Osmaniye'de faaliyet gösteren hazır beton üreticileri hakkında yürütülen soruşturmanın sonuçlandığı belirtildi.
MİLYONLARCA LİRA CEZA
Açıklamada, soruşturma süreci devam ederken hakkında soruşturma açılan teşebbüslerden Oyak Çimento Fabrikaları AŞ ve MM Tiftik Kardeşler Nakliye İnşaat Emlak Petrol ve Tarım Ürünleri Paz. San. Tic. Ltd. Şti. (TİFTİK) tarafından yapılan uzlaşma başvuruları sonucunda, Oyak Çimento'ya 61 milyon 182 bin 782 lira ve TİFTİK'e 5 milyon 248 bin 175 lira idari para cezası uygulanmasına ve soruşturmanın bu teşebbüsler bakımından sonlandırılmasına karar verildiği anımsatıldı.
Soruşturma tarafları bakımından nihai olarak, Kurulun, Samet Hazır Beton İnşaat Madencilik Lojistik Enerji Ltd. Şti'nin fiyat tespiti ve bölge/müşteri paylaşımına yönelik rakipler arası bir anlaşma/uyumlu eyleme taraf olmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiğini tespit edildiği kaydedilen açıklamada, söz konusu teşebbüse 6 milyon 574 bin 548 lira idari para cezası verildiği bildirildi.
Açıklamada, Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ ve KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi ve Madencilik İşletmeleri AŞ'nin Kanun'u ihlal ettiklerine yönelik herhangi bir bulguya ulaşılamadığı, bu nedenle anılan teşebbüslere idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verildiği belirtildi.
ANKARA VE KIRIKKALE'DE 12 HAZIR BETON ÜRETİCİNE İDARİ PARA CEZASI
Öte yandan Ankara ve Kırıkkale illerinde faaliyet gösteren 12 hazır beton üreticisi hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. Soruşturma sonucunda teşebbüslere toplamda 120.642.526,49 TL idari para cezası uygulandı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Rekabet Kurulunun (Kurul) 22-54/828-M sayılı kararı ile Ankara ve Kırıkkale illerinde faaliyet gösteren bazı hazır beton üreticileri hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un (4054 sayılı Kanun) 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik olarak 08.12.2022 tarihinde açılan soruşturma tamamlandı.
Ankara ve Kırıkkale illerinde faaliyet gösteren bazı hazır beton üreticilerinin hazır beton satış fiyatını belirlemek ve/veya bölge/müşteri paylaşımı yapmak üzere bir anlaşma/uyumlu eylem içinde bulunmak ve bilgi değişiminde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiası ile yürütülen soruşturma süreci devam ederken Kurulun muhtelif tarihli kararlarıyla 5 hazır beton üreticisi hakkında uzlaşma kararı alınmış ve alınan uzlaşma kararları neticesinde taraflara toplamda 65.125.619 TL idari para cezası uygulanmıştı.
Diğer soruşturma tarafları hakkında devam eden soruşturma ise 25.07.2024 tarihli ve 24-31/726-308 sayılı Kurul kararıyla sonuçlandı. Bu kapsamda;
a) Ankara ilinde faaliyet gösteren;
Baştaş Hazır Beton San. ve Tic. AŞ,
Kolsan İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ,
Limak Çimento San. ve Tic. AŞ,
SY Ankara Hazır Beton İnşaat Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Şerbetci İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ
bakımından 4054 sayılı Kanun'un 4.maddesinin ihlal edildiğine yönelik herhangi bir bulguya ulaşılamadığına ve dolayısıyla aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüslere idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına,
b) Ankara ilinde faaliyet gösteren;
Birlik Hazır Beton ve Yapı AŞ (BİRLİK),
Limmer Beton İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ (LİMMER),
Ozan Hazır Beton İnşaat Madencilik Nakliye Petrol Otomotiv Kuyumculuk Ticaret AŞ (OZAN),
Uğural İnşaat Turizm Petrol Sanayi ve Ticaret AŞ (UĞURAL) ve
Zirve Gurup Hazır Beton İnşaat Petrol Madencilik Nakliyat Sanayi ve Ticaret AŞ (ZİRVE)