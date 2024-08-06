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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten A Haber'de flaş açıklamalar

Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Küresel piyasalardaki sert dalgalanmayla ilgili konuşan Şimşek, "Japonya'da son bir ayda Yen Dolar'a karşı değerleniyor. Bugünkü piyasa tepkisi durumun geçici olacağını gösteriyor." dedi.

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 11:12 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 11:26
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten A Haber’de flaş açıklamalar

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

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DALGALANMA GEÇİCİ
Küresel piyasalardaki sert dalgalanmayla ilgili konuşan Şimşek, "Japonya'da son bir ayda Yen Dolar'a karşı değerleniyor. Bugünkü piyasa tepkisi durumun geçici olacağını gösteriyor. Petrol ve emtia fiyatlarında düşüş bizi olumlu etkiler." dedi.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından satır başları:

HEDEF TEK HANELİ ENFLASYON
Temmuz'daki düşüş Ağustos'ta da devam sürecek. Reform programımız milletimizi pahalılıktan kurtaracak.

2025'TE RAHATLAMAYI GÖRECEĞİZ
Bu yıl zorlu geçiş yılıydı, çektiğimiz sıkıntıya değecek. 2025'te rahatlamayı göreceğiz.

YIL SONU HEDEFİNİ AÇIKLADI
Enflasyonda yılı yüzde 40 seviyesinde kapatacağımıza inanıyoruz.

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