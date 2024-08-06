Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten A Haber’de flaş açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

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DALGALANMA GEÇİCİ

Küresel piyasalardaki sert dalgalanmayla ilgili konuşan Şimşek, "Japonya'da son bir ayda Yen Dolar'a karşı değerleniyor. Bugünkü piyasa tepkisi durumun geçici olacağını gösteriyor. Petrol ve emtia fiyatlarında düşüş bizi olumlu etkiler." dedi.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından satır başları:

HEDEF TEK HANELİ ENFLASYON

Temmuz'daki düşüş Ağustos'ta da devam sürecek. Reform programımız milletimizi pahalılıktan kurtaracak.



2025'TE RAHATLAMAYI GÖRECEĞİZ

Bu yıl zorlu geçiş yılıydı, çektiğimiz sıkıntıya değecek. 2025'te rahatlamayı göreceğiz.

YIL SONU HEDEFİNİ AÇIKLADI

Enflasyonda yılı yüzde 40 seviyesinde kapatacağımıza inanıyoruz.