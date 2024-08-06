Piyasalarda deprem: Küresel borsalar tepetaklak

Cuma günü açıklanan veriler sonrası ABD'de resesyon endişeleriyle başlayan panik Ortadoğu'da İsrail'in sebep olduğu karışıklıklarla zirveye ulaştı. Piyasalar büyük bir panikle yeni haftaya başladı. Japonya borsası 1987 yılından bu yana en sert düşüşünü yaşayarak %12 değer kaybetti.

Tayvan borsası 1957'den bu yana en kötü gününü yaşadı ve %8,35 düştü. Satışlar Asya borsalarının geneline yayılırken; ABD vadeli işlemleri ve Avrupa borsalarında da sert düşüşler gözlemlendi. Analistler; ABD borsalarında cuma günü öne çıkan satış ağırlıklı seyrin, haftanın ilk işlem gününde Asya pay piyasalarına taşındığını, Asya borsalarındaki sert düşüşlerin öncelikle buradan kaynaklandığına dikkat çekti.

DEVRE KESİCİ UYGULANDI

Borsa İstanbul'da BİST100 endeksi haftaya 9733 seviyesinden başladı. Endekste %7,07 düşüş gerçekleşmesi üzerine, iki defa devre kesici uygulaması çalıştı ve işlemler durdu. Analistler 9200-9450 bandının kritik destek bölgesi olarak öne çıktığını belirtiyor.

ALTINDA YÖN YUKARI

ABD'de açıklanan verilerin ABD ekonomisine yönelik resesyon endişelerini artırmasıyla birlikte güç kaybeden dolar altına yaradı. Ortadoğu'daki riskler de altına olan talebi artırınca fiyatlar yukarı yönlü hareket etti. Uzmanlar ABD faiz indirimiyle birlikte altında yönün yukarı olacağını belirtiyor.



1 MİLYAR DOLAR SİLİNDİ

Küresel piyasalarda resesyon endişesi ve jeopolitik gerilimler riskli varlıklarda satışları derinleştirdi. Bitcoin, yüzde 13'ün üzerinde düşüşle şubat ayından bu yana ilk kez 49 bin doların altına indi. Ethereum'daki düşüş ise yüzde 20'yi buldu. Son 24 saatte kripto piyasasından toplam 1 milyar dolar silindi.