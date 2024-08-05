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Temmuz ayı TÜİK enflasyon oranı açıklandı mı? Memur zammı, kira artış oranı ne oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 5 Ağustos 2024 Pazartesi günü Temmuz ayına ait enflasyon verilerini duyuracak. Saat 10:00'da yapılacak olan bu önemli açıklama, ekonomi dünyası ve piyasalar tarafından dikkatle izlenecek. Memur ve emeklilerin maaş artışlarını doğrudan etkileyecek olan bu veriler, aynı zamanda piyasalardaki fiyat dalgalanmaları üzerinde de belirleyici bir rol oynayacak. Ekonomistler ve analistler, enflasyon oranlarının ekonomik politikalar üzerindeki etkilerini ve tüketici harcamalarına yansımalarını değerlendirecek.

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024, 08:36 Güncelleme 05 Ağustos 2024, 08:36
Temmuz ayı TÜİK enflasyon oranı açıklandı mı? Memur zammı, kira artış oranı ne oldu?

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), 5 Ağustos 2024 tarihinde yapacağı Temmuz ayı enflasyon oranları açıklaması, milyonlarca memur ve emeklinin gözünü ekranlara kilitleyecek. Sabah saat 10:00'da gerçekleştirilecek olan açıklama ile memur maaş zammı ve ekonomik trendler netleşecek. Ekonomi çevreleri, enflasyonun ekonomik büyüme, tüketici güveni ve merkez bankası politikaları üzerindeki potansiyel etkilerini tartışmaya hazırlanıyor. Herkesin merakla beklediği bu veriler, Türkiye ekonomisindeki mevcut durumu ve gelecek projeksiyonlarını şekillendirecek.

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; Temmuz ayı enflasyon verileri 5 Ağustos 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

2024 TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKETİ

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı. Buna göre, geçen ay yüzde 2,41 olan temmuz ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,77'ye çıktı.

Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,52'den yüzde 42,95'e geriledi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 31,79'dan yüzde 30,02'ye, 24 ay sonrası için yüzde 20,33'ten yüzde 19,32'ye indi.

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