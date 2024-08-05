Temmuz ayı TÜİK enflasyon oranı açıklandı mı? Memur zammı, kira artış oranı ne oldu?

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), 5 Ağustos 2024 tarihinde yapacağı Temmuz ayı enflasyon oranları açıklaması, milyonlarca memur ve emeklinin gözünü ekranlara kilitleyecek. Sabah saat 10:00'da gerçekleştirilecek olan açıklama ile memur maaş zammı ve ekonomik trendler netleşecek. Ekonomi çevreleri, enflasyonun ekonomik büyüme, tüketici güveni ve merkez bankası politikaları üzerindeki potansiyel etkilerini tartışmaya hazırlanıyor. Herkesin merakla beklediği bu veriler, Türkiye ekonomisindeki mevcut durumu ve gelecek projeksiyonlarını şekillendirecek.

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; Temmuz ayı enflasyon verileri 5 Ağustos 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.