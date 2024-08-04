En çok kazandıran şirketler listesi! Bu haftanın en iyileri ortaya çıktı! Halka arz takipçileri dikkat

Borsa İstanbul 'da geçen hafta %0,83 oranında yükselen BİST100 endeksi , yatırımcılara kazanç fırsatları sundu. Uşak Seramik Sanayi A.Ş. (USAK) ve Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. (CELHA) en çok kazandıran hisseler olarak dikkat çekti.

📊 Borsa İstanbul'da Geçen Haftanın Raporu:

Borsa İstanbul'da 29 Temmuz - 2 Ağustos haftası daha sakin bir seyir izlendi ve BİST100 endeksi, %0,83'lük bir yükselişle 11156,20 puandan haftayı tamamladı. 📉 Bu dönemde borsada dalgalanmalar yaşanırken, bazı hisseler önemli kazançlar elde etti. Haftanın en çok kazandıran hisseleri arasında öne çıkanlar ise şu şekilde sıralandı:

🏅 Uşak Seramik Sanayi A.Ş. (USAK): %46,28'lik bir yükselişle zirveye yerleşti. 🌟 🏅 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. (CELHA): %42,16'lık bir artışla ikinci sırada yer aldı. 📈