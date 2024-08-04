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En çok kazandıran şirketler listesi! Bu haftanın en iyileri ortaya çıktı! Halka arz takipçileri dikkat

Geçen hafta Borsa İstanbul'da BİST100 endeksi %0,83 yükselirken, Uşak Seramik Sanayi A.Ş. (USAK) ve Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. (CELHA) en çok kazandıran hisseler olarak öne çıktı. Uşak Seramik Sanayi A.Ş., %46,28'lik bir yükselişle haftanın en çok kazandıran hissesi olurken, Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. %42,16'lık artışla ikinci sırada yer aldı. Bu kazançlar, yatırımcıların dikkatini çekerek piyasanın hareketliliğini yansıttı.

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024, 21:04 Güncelleme 04 Ağustos 2024, 21:04
En çok kazandıran şirketler listesi! Bu haftanın en iyileri ortaya çıktı! Halka arz takipçileri dikkat

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Borsa İstanbul'da geçen hafta %0,83 oranında yükselen BİST100 endeksi, yatırımcılara kazanç fırsatları sundu. Uşak Seramik Sanayi A.Ş. (USAK) ve Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. (CELHA) en çok kazandıran hisseler olarak dikkat çekti.

📊 Borsa İstanbul'da Geçen Haftanın Raporu:

Borsa İstanbul'da 29 Temmuz - 2 Ağustos haftası daha sakin bir seyir izlendi ve BİST100 endeksi, %0,83'lük bir yükselişle 11156,20 puandan haftayı tamamladı. 📉 Bu dönemde borsada dalgalanmalar yaşanırken, bazı hisseler önemli kazançlar elde etti. Haftanın en çok kazandıran hisseleri arasında öne çıkanlar ise şu şekilde sıralandı:

🏅 Uşak Seramik Sanayi A.Ş. (USAK): %46,28'lik bir yükselişle zirveye yerleşti. 🌟 🏅 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. (CELHA): %42,16'lık bir artışla ikinci sırada yer aldı. 📈

Uşak Seramik Sanayi A.Ş., geçen hafta piyasada büyük ilgi gören ve değer kazanan hisselerden biri oldu. Şirketin hisselerinde yaşanan bu önemli artış, yatırımcıların dikkatini çekti ve güçlü performans sergilediği görüldü. 🌟

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. ise haftanın ikinci en çok kazandıran hissesi olarak belirlendi. Bu şirketin hisselerindeki yükseliş, sektörel hareketlilik ve piyasadaki olumlu hava ile ilişkilendirildi. 💪

📈 Haftanın En Çok Kazandıran Hisseleri:

Hisse Adı Bu Hafta Kapanışı Geçen Hafta Kapanışı Yüzdelik Değişim
Uşak Seramik Sanayi A.Ş. (USAK) 28,38 19,40 %46,28
Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. (CELHA) 41,00 28,84 %42,16
Ege Gübre Sanayii A.Ş. (EGGUB) 57,45 41,80 %37,44
Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO) 9,68 7,07 %36,91
Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL) 12,21 9,06 %34,76
Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DIRIT) 42,30 31,86 %32,76
Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. (ALTNY) 95,50 73,90 %29,22
Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BLCYT) 23,00 18,42 %24,86
Martı Otel İşletmeleri A.Ş. (MARTI) 4,56 3,75 %21,60
Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FORMT) 3,80 3,16 %20,25
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