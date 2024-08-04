En çok kazandıran şirketler listesi! Bu haftanın en iyileri ortaya çıktı! Halka arz takipçileri dikkat

Borsa İstanbul'da geçen hafta %0,83 oranında yükselen BİST100 endeksi, yatırımcılara kazanç fırsatları sundu. Uşak Seramik Sanayi A.Ş. (USAK) ve Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. (CELHA) en çok kazandıran hisseler olarak dikkat çekti.
Borsa İstanbul'da geçen hafta %0,83 oranında yükselen BİST100 endeksi, yatırımcılara kazanç fırsatları sundu. Uşak Seramik Sanayi A.Ş. (USAK) ve Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. (CELHA) en çok kazandıran hisseler olarak dikkat çekti.
Borsa İstanbul'da 29 Temmuz - 2 Ağustos haftası daha sakin bir seyir izlendi ve BİST100 endeksi, %0,83'lük bir yükselişle 11156,20 puandan haftayı tamamladı. 📉 Bu dönemde borsada dalgalanmalar yaşanırken, bazı hisseler önemli kazançlar elde etti. Haftanın en çok kazandıran hisseleri arasında öne çıkanlar ise şu şekilde sıralandı:
🏅 Uşak Seramik Sanayi A.Ş. (USAK): %46,28'lik bir yükselişle zirveye yerleşti. 🌟 🏅 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. (CELHA): %42,16'lık bir artışla ikinci sırada yer aldı. 📈
Uşak Seramik Sanayi A.Ş., geçen hafta piyasada büyük ilgi gören ve değer kazanan hisselerden biri oldu. Şirketin hisselerinde yaşanan bu önemli artış, yatırımcıların dikkatini çekti ve güçlü performans sergilediği görüldü. 🌟
Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. ise haftanın ikinci en çok kazandıran hissesi olarak belirlendi. Bu şirketin hisselerindeki yükseliş, sektörel hareketlilik ve piyasadaki olumlu hava ile ilişkilendirildi. 💪
|Hisse Adı
|Bu Hafta Kapanışı
|Geçen Hafta Kapanışı
|Yüzdelik Değişim
|Uşak Seramik Sanayi A.Ş. (USAK)
|28,38
|19,40
|%46,28
|Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. (CELHA)
|41,00
|28,84
|%42,16
|Ege Gübre Sanayii A.Ş. (EGGUB)
|57,45
|41,80
|%37,44
|Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO)
|9,68
|7,07
|%36,91
|Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL)
|12,21
|9,06
|%34,76
|Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DIRIT)
|42,30
|31,86
|%32,76
|Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. (ALTNY)
|95,50
|73,90
|%29,22
|Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BLCYT)
|23,00
|18,42
|%24,86
|Martı Otel İşletmeleri A.Ş. (MARTI)
|4,56
|3,75
|%21,60
|Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FORMT)
|3,80
|3,16
|%20,25