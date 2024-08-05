Sahte ilana son: İşte kiraları düşürecek uygulama

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 15 Eylül itibariyle emlak sektöründe doğrulanmış ilan dönemini başlatacaklarını açıkladı. Vatandaşın eskiden olduğu gibi kendine ait konutu yine ilana koyabileceğini belirten Bolat, ancak konutun emlakçı aracılığıyla satılmak istenmesi halinde ise emlakçıya e-Devlet üzerinden yetki verilmesinin gerekeceğini belirtti. Bolat, "Böylece ilan sitelerinde gördüğünüz ilanların hiçbiri katakulli ya da tüketiciyi aldatmaya yönelik olmayacak" ifadelerini kullandı.

YETKİLENDİRME YAPILACAK

Çalışmanın detaylarını anlatan Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ise şu bilgileri verdi: "Vatandaş e-Devlet üzerinden girerek kendine ait konutu seçip orada açılacak pencereden emlakçının yetki kodunu girerek, emlakçıyı yetkilendirecek. Eylül 15'ten itibaren bunlar doğrulanmış ilan diye çıkacak, ama yılbaşından itibariyle tamamı doğrulanmış ilan olarak çıkmaya mecbur olacak. Bu kiraların da düşmesine sebebiyet verecek, çünkü kirada olmayan daireleri kiradaymış gibi göstererek fiyatların şişirilmesi ve spekülasyon yapılıyordu."