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Antalya Havalimanı'nda uçak trafiği ve yolcu sayısında rekor kırıldı

Antalya Ağustos’a hızlı başladı. 1 günde bin 127 uçak ile 223 bin yolcu geldi. Hem uçak hem de yolcu trafiğinde rekor kırıldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024
Antalya Havalimanı’nda uçak trafiği ve yolcu sayısında rekor kırıldı

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Antalya yaz sezonunu doludizgin sürdürüyor. İlk 7 ayda yüzde 10.06 artışla 9 milyon 58 bin 186 turistin ziyaret ettiği Antalya, önceki gün uçak trafiği ve yolcu sayısında rekorlara imza attı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yeni rekorları sosyal medya hesabından duyurdu. Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nın 3 Ağustos'ta yeni rekora imza attığını vurguladı.

Dış hatlarda bin 87, iç hatlarda 130 olmak üzere, toplam bin 217 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Bir günde havalimanımızı 203 bin 304 dış hat yolcusu, 19 bin 913 iç hat yolcusu olmak üzere 223 bin 217 yolcu kullandı. Böylece Antalya Havalimanı hem uçak trafiğinde hem de yolcu sayısında tüm zamanların rekorunu kırdı" değerlendirmesini yaptı.

RUSLAR İLK SIRADA
1 Ocak-31 Temmuz döneminde Antalya'ya en fazla turist gönderen ülke 2 milyon 40 bin 316 misafirle Rusya oldu. Rusya'yı 1 milyon 770 bin 225 turistle Almanya, 874 bin 356 turistle İngiltere izledi. Bu ülkeleri Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya takip etti.

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