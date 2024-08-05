Ziraat Bankası ve Halkbank’tan açıklama: ’Zarar etmemiz söz konusu değil’

Ziraat Bankası ve Halkbank, son dönemde zarar ettiklerine ilişkin iddiaların doğru olmadığını bildirdi. Ziraat'ten yapılan açıklamada, bankanın, güçlü ve sağlıklı finansal göstergelerle faaliyetlerini sürdürdüğü ve mali tabloları düzenli olarak kamuoyuna açıkladığı belirtilerek, "Bankamızın faaliyetleri nedeniyle zarar etmesi söz konusu olmadığı gibi, sektör normlarına uygun seviyelerde kâr eden bankalar arasında yer almaktadır" denildi.

Halkbank'tan yapılan açıklamada da bankanın mali tablolarının düzenli olarak kamuoyuna açıklandığı ve faaliyetleri nedeniyle zarar etmesinin söz konusu olmadığı vurgulanarak, "Mali verilerde bankanın her dönem net kâr elde ettiği açık şekilde görülmektedir" ifadesi kullanıldı.