Üreticiye 90 milyon euro destek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından uygulanan IPARD III Programı 3. başvuru çağrı ilanının yayımlandığını duyurarak, destek bütçesinin 90 milyon euro olarak belirlendiğini bildirdi. Bakan Yumaklı IPARD destekleri kapsamında hayata geçecek yatırımlar ile kırsal alanlarda mevcut iş faaliyetlerinin geliştirilmesini amaçladıklarını belirtti. Aynı zamanda bu bölgelerde yaşayan vatandaşların gelirlerinin artmasına da katkı sunduklarına işaret eden Yumaklı, destek için süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üreten tarımsal işletmelerin müracaat edebileceklerini ifade etti.

YÜZDE 70'E KADAR HİBE

İşletmelere sektörlerinde sunulacak projelerin yapım işleri, makine-ekipman ile hizmet alımları ve görünürlük harcamalarına yönelik giderlerinin destekleneceğine dikkati çeken Yumaklı, şunları kaydetti: "Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar Tedbirinde baz hibe oranı yüzde 60 olup dağlık alanda yapılan yatırımlar ve genç çiftçiler ve üretici örgütleri tarafından yapılacak yatırımlar için bu oran yüzde 70'e kadar çıkabilecek. Ayrıca atık su ve atık yönetimi ile ilgili yatırımlar veya yenilenebilir enerji veya döngüsel ekonomi tipi yatırımlar için ekstra yüzde 10 olmak üzere kümülatif destek en fazla yüzde 75 olarak belirlenmiştir." Yumaklı, yatırımcıların proje başvurularının online sistem kayıtlarını 16 Eylül-18 Ekim tarihleri arasında "onlinebasvuru. tkdk.gov.tr" internet sitesi üzerinden yapabileceklerini belirtti. Yumaklı, "Başvuru paketlerini de 25 Ekim'e kadar kadar 42 TKDK İl Koordinatörlüğü ve 39 ilde faaliyet gösteren TKDK İl İrtibat Ofislerine teslim edebileceklerdir. Akabinde, desteklenmek üzere seçilen projeler kamuoyu ile paylaşılacak" dedi.



BÜTÇE ARTIRILDI

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen ve 2011 yılından beri uygulanan IPARD I ve IPARD II Program ları kapsamında, bugüne kadar 25 bin 506 adet tesis ve proje Türkiye'ye kazandırılarak girişimcilere toplam 45,5 milyar TL hibe desteği verildi. Böylece toplamda 96.9 milyar TL'lik yatırım hayata geçirilerek 102 bin 400 kişiye istihdam sağlandı. IPARD III Programı 2024 yılı itibarıyla 81 ile yaygınlaştırıldı. Başvuru sayısında büyük oranda artış beklendiği için ulusal katkı oranı da yüzde 25'ten yüzde 50'ye yükseltildi. Böylelikle IPARD III Programı'nın toplam bütçesi ise 555 milyon euro'dan 785 milyon euro'ya çıkarıldı.