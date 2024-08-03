Lavanta kazanç kapısı

Isparta'da mor bahçeleriyle turizm değerine sahip olan lavanta, yağıyla da başta kozmetik olmak üzere birçok sektörde kullanılıyor. Köylüler, geleneksel yöntemle lavanta yağı üretmeye başladı.

60-65 kilogram lavantanın kaynatılmasıyla elde edilen 1 litre lavanta yağının 500 ile 600 lira arasında olması bekleniyor. Köyde yaklaşık 5 yıldır lavanta yağı üreticiliği yapan aynı zamanda Kuyucak köyü muhtarı İsmail Tezcan 120 dönüm alanda lavanta üretimi gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu yıl mevsim normallerine göre 20 gün erken hasat zamanı geldi" dedi. Tezcan, 120 dönüm ekili alandan hasat edilen lavantalardan 500 litre yağ elde edilebileceğini söyledi.