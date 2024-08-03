Fındığın kilosu 132 TL oldu

2024-2025 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre, levant kalite için kilogram başına 130 lira, Giresun kalite için kilogram başına 132 lira oldu. Bakanlığın üreticilere vereceği alan bazlı destek, mazot ve gübre desteğiyle birlikte düşünüldüğünde, levant kalite için ortalama fiyat kilogram başına 133 lira, Giresun kalite için ise 135 lira olacak. Üreticiler 12 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri ile "www. tmo.gov.tr" adresi ve "e-Devlet" üzerinden randevularını alabilecekler.

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