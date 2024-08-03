İstanbul Havalimanı Avrupa’da birinci!

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Havalimanları Konseyinin yayınladığı rapor ilişkin yaptığı değerlendirmede, İstanbul Havalimanı'nın 2024'ün ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,2'lik yük artışıyla Avrupa'da birinci olduğunu söyledi.

Uraloğlu, pandemi öncesi döneme göre ise yüzde 18'lik yolcu artışıyla "Majors Havalimanları" kategorisinde İstanbul Havalimanı'nın Avrupa'da ilk sırada olduğunu belirterek, Sabiha Gökçen Havalimanı ise yüzde 18,5'lik artışı ile ikinci oldu" diye konuştu.