6 ayda yaklaşık 30 bin milyoner! Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısı artışını sürdürüyor | KKM’de stopaj oranları artırıldı

Ocak ayında 215 bin 859 kişi olan 1 milyon lira ve üzeri portföyü olan kişi sayısı Haziran sonu itibarıyla 243 bin 254 kişiye yükseldi. Bu kişilerin portföy değeri ise 4.2 trilyon liradan 1.3 trilyon lira artışla 5.5 trilyon liraya çıktı.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) ve katılma hesapları için uygulanan stopaj oranları artırıldı.

KKM'DE STOPAJ ORANLARI ARTIRILDI

Kur Korumalı Mevduat (KKM) ve katılma hesapları için uygulanan stopaj oranları artırıldı. KKM ve katılma hesapları için uygulanan indirimli oran, diğer Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına uygulanan indirimli oranlarla uyumlu olacak şekilde yükseltildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Mevduat ve katılım hesapları ile bazı menkul kıymetlerden elde edilen gelirlere uygulanan indirimli tevkifat oranlarının uygulama süresi 31 Ekim'e kadar uzatıldı.