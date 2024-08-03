İhracatta yeni rekor

Türkiye 22.5 milyar dolarla en yüksek temmuz ayı ihracatını gerçekleştirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Temmuz ayı itibari ile yıllıklandırılmış ihracatımız 261,5 milyar dolar ve yüzde 3,4 artış ile yine Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştır" dedi.

Bakan Bolat, 2024 yılının ilk yedi ayında ise ihracatın 148 milyar 789 milyon dolara yükseldiğini ifade etti. İthalattaki düşüş eğiliminin, temmuz ayında da devam ettiğini kaydeden Bolat, "İthalatımız, yıllık bazda yüzde 7,9 oranında 2,6 milyar dolar gerileyerek 29 milyar 747 milyon dolar gerçekleşti" dedi. Bolat, 2024 yılının ilk yedi ayında ise ithalatın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 oranında azalışla 198 milyar 616 milyon dolara gerilediğini açıkladı. TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise "Girdi maliyetleriyle döviz kuru dengelenmeli" dedi.