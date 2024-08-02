Uzun vadeli yatırımcı gelecek

Yılın ilk 6 ayındaki finansal sonuçları değerlendiren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ; "2024'ün ilk yarısı, Türkiye'nin ekonomi yönetiminde sergilediği stratejilerin etkisini belirgin şekilde görmeye başladığımız bir dönem oldu. Rezerv artışları ve kurdaki öngörülebilirlik, Merkez Bankası'nın attığı isabetli adımların olumlu sonuçlarını açıkça yansıtıyor" dedi. Yabancı yatırımcıların kısa vadeli geldiğini belirten Baştuğ, şöyle konuştu: "Önümüzdeki dönemde kısa vadeli yatırımcıların yerini uzun vadeli yatırımcıların alacağı bir süreci öngörüyoruz. Bu beklentimizin gerçekleşmesindeki en önemli belirleyici faktör enflasyon olacak. Enflasyon sarmalından kalıcı çıkmamız için önümüzdeki yıl da aynı kararlılığın sürmesi ve yapısal reformlarla programın desteklenmesi kritik önemde olacak." Garanti Bankası'nın yılın ilk 6 ayında net kârı 44 milyar 589 milyon 810 bin lira oldu. Bankanın aktif büyüklüğü 2 trilyon 617 milyar 425 milyon 188 bin lira seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye sağladığı destek ise 1 trilyon 981 milyar 600 milyon 187 bin lira oldu.

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