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TMO duyurdu: Fındık alım fiyatları belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, fındık alım fiyatlarını açıkladı. Levant kalite için 133 TL, Giresun kalite için 135 TL olarak belirlendi.

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2024, 11:30 Güncelleme 02 Ağustos 2024, 11:38
TMO duyurdu: Fındık alım fiyatları belli oldu

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Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024/2025 dönemi için fındık alım fiyatını belirledi.

Levant Kalite için fındığın kilogramı 130 Lira, Giresun Kalite için fındığın alım fiyatı kilogram başına 132 Lira olacak.

Bakanlığın üreticilere vereceği alan bazlı destek, mazot ve gübre desteği ile birlikte düşünüldüğünde ise levant kalite için ortalama fiyat 133 TL/Kg, Giresun kalite için ise 135 TL/Kg olacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada yüksek randımanlı fındığa (50 randımanın üzerindeki her +1 randıman için) 1,30 TL/Kg ilave fiyat verileceği kaydedildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaBakanlık'tan yapılan açıklama

Üreticiler 12 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri ile www.tmo.gov.tr adresi ve e-devlet üzerinden randevularını almaya başlayabilecekler.

TMO ise kabuklu fındık alımlarına 19 Ağustos'ta başlayacak.

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