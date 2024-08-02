Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024/2025 dönemi için fındık alım fiyatını belirledi.

Levant Kalite için fındığın kilogramı 130 Lira, Giresun Kalite için fındığın alım fiyatı kilogram başına 132 Lira olacak.

Bakanlığın üreticilere vereceği alan bazlı destek, mazot ve gübre desteği ile birlikte düşünüldüğünde ise levant kalite için ortalama fiyat 133 TL/Kg, Giresun kalite için ise 135 TL/Kg olacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada yüksek randımanlı fındığa (50 randımanın üzerindeki her +1 randıman için) 1,30 TL/Kg ilave fiyat verileceği kaydedildi.