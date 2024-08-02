Özel okullara ücretsiz yerleştirme

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), şehit, gazi yakını ile koruma altındaki çocukların kanuni hakları gereği özel okullara ve çeşitli kurslara ücretsiz erişimini kolaylaştırmak amacıyla bu yıl ilk kez uygulanacak merkezi yerleştirme için başvurular başladı. Özel öğretim kurumlarının ücretsiz okutmakla yükümlü oldukları yüzde 3'lük ücretsiz öğrenci oranının yüzde 2'lik kısmı için Bakanlık tarafından hazırlanan modül üzerinden yerleştirme yapılacak. Kalan yüzde 1'lik kısım için yerleştirme işlemleri kurumlarca gerçekleştirilecek.

SON TARİH 12 AĞUSTOS

Bu kapsamda, ücretsiz okutma hizmetinden yararlanmak isteyenler için başvurular, 12 Ağustos'a kadar devam edecek. Adaylar, 13-18 Ağustos arasında özel okul tercihlerini yapacak. Yerleştirme sonuçları ise 22 Ağustos'ta ilan edilecek. Öğrencilerin ve kursiyerlerin kayıt işlemleri 28 Ağustos'ta tamamlanacak.