Kaçak geçişte tebliğ şart

Köprü, otoyol, tünellerde 'ücret ödemeden' ya da 'kaçak' geçişlere yönelik düzenleme yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; otoyollardan ücret ödemeden geçip de 15 günlük 'cezasız ödeme' süresini kaçıranlar, 45 gün içinde ödeme yaparlarsa dört kat yerine bir kat cezayla karşılaşacak. Ancak yeni ceza vatandaşa tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın uygulanacak. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü, "Geçiş ücretinin 4 kattan 1 kata indirilmesi cezanın adaleti açısından yerinde" dedi. Devlet otoyollarında bildirim yapıldığını belirten Güllü, şu bilgileri verdi: "Özel şirketler de cezaları tebliğ etmelidir. Cezayı ödeme süresi tebliğ ile başlar. Tebliğ olmadan yani tüketici bilgilendirmeden cezanın kesinleşmesi mümkün değildir. Örneğin ihbar gönderilmiş, icra takibi başlatılmışsa tüketici asıl geçiş ücretini ödeyip kalanına itiraz etmelidir."

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