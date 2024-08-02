Girişimciye çağrı var

KOSGEB'in Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği 2024 yılı 2. Çağrı başvuruları başladı. Girişimciler çağrı kapsamında başvurularını 30 Ağustos'a kadar yapabilecek. İş Geliştirme Desteği kapsamında, girişimcilere 1.5 milyon lira üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranıyla geri ödemeli destek sağlanıyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin lira daha ekleniyor.

FAİZ-KOMİSYON YOK

Destek kapsamında işletmenin personel, makine-teçhizat ve kalıp, yazılım, eğitim ve danışmanlık, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları gibi hizmet alımı giderlerine destek sağlanıyor. Geri ödemeli destekler için faiz ve komisyon uygulanmayacak. Geri ödeme 36 aylık program süresi sonunda başlayacak.