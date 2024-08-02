Doğal gaza yüzde 24.4 zam

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) önceki gün BOTAŞ tarafından açıklanan doğalgaz tarifelerinin birim gaz bedelini yansıttığını, yani konutlardaki doğalgaz kullanımında yüzde 38 değil yüzde 24.4 oranında bir artışa gidildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Gaz alım bedelindeki yüzde 38'lik artışın, Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki ortalama etkisi ise yüzde 24.4 düzeyindedir. Sonuç olarak nihai faturada belirleyici olan birim gaz alım bedeli, sistem kullanım bedeli ve vergiler dahil hesaplandığında Türkiye geneli için konut fiyatları ortalama yüzde 24.4 oranında artmıştır. Diğer bir deyişle 1 metreküp doğalgazın fiyatı nihai olarak ortalama 7.6 TL'den 9.4 TL'ye çıkmıştır" denildi.

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