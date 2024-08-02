PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Doğal gaza yüzde 24.4 zam

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) önceki gün BOTAŞ tarafından açıklanan doğalgaz tarifelerinin birim gaz bedelini yansıttığını, yani konutlardaki doğalgaz kullanımında yüzde 38 değil yüzde 24.4 oranında bir artışa gidildiğini açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Ağustos 2024
Doğal gaza yüzde 24.4 zam

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) önceki gün BOTAŞ tarafından açıklanan doğalgaz tarifelerinin birim gaz bedelini yansıttığını, yani konutlardaki doğalgaz kullanımında yüzde 38 değil yüzde 24.4 oranında bir artışa gidildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Gaz alım bedelindeki yüzde 38'lik artışın, Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki ortalama etkisi ise yüzde 24.4 düzeyindedir. Sonuç olarak nihai faturada belirleyici olan birim gaz alım bedeli, sistem kullanım bedeli ve vergiler dahil hesaplandığında Türkiye geneli için konut fiyatları ortalama yüzde 24.4 oranında artmıştır. Diğer bir deyişle 1 metreküp doğalgazın fiyatı nihai olarak ortalama 7.6 TL'den 9.4 TL'ye çıkmıştır" denildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İnstagram’a erişim engeli getirildi! Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK’dan flaş İnstagram kararı
Ankara’da dev casus takası! Tarihi operasyona MİT imzası: 7 ülke 26 esir... Kimler özgürlüğe kavuştu? | ABD ve Rusya’dan peş peşe teşekkür
Türk Telekom
3.7 MİLYON EMEKLİYE FARK | 2.500 TL’ye kadar varabiliyor! Yeni taban aylıkla kime, ne kadar ödeme yapılacak? İşte maaş maaş yeni tablo...
6 ayda yaklaşık 30 bin milyoner! Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısı artışını sürdürüyor | KKM’de stopaj oranları artırıldı
CANLI TAKİP | Hamas lideri İsmail Haniye’nin cenazesi Katar’da! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Doha’ya gidiyor! | Türkiye’den 1 günlük yas kararı
5 yılda rekor artış! SGK borçları ortaya çıktı CHP’li belediyeler gerçekleri saptırdı! İşte CHP’li belediyelerin prim borcunda 10 yalan 10 gerçek
Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete’de yayımlandı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Joe Biden arasında kritik temas! Tarihi esir takası sonrası Başkan’a özel teşekkür | Görüşmede neler ele alındı?
MİT öncülüğündeki tarihi esir takası dünya basınında! MİT’i yere göğe sığdıramadılar: Eşi benzeri görülmemiş takas
Hamas Lideri İsmail Haniye’nin vasiyeti yerine getirilecek! STK’lar Ayasofya Meydanı’nda bir araya geliyor
Fırtına tur biletini aldı! Trabzonspor Ruzomberok’u 1-0 yenerek bir üst tura yükseldi... İşte atılan gol
Başkan Erdoğan YAŞ kararlarını imzaladı! YAŞ kararları nelerdir? 1 Ağustos 2024 Yüksek Askeri Şura terfi, atama kararları isim listesi!
Başkan Erdoğan 2024 Paris Olimpiyatları’ndaki LGBT propagandasına tepki göstermişti! Papa’ya telefon: Ahlaki çöküşün alarm zili çalıyor
İsmail Haniye’nin kaldığı konuta uzaktan kumandalı bomba mı yerleştirildi? New York Times’tan flaş iddia: Tam iki ay önce…
SON DAKİKA