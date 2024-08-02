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Borsaya 6 ayda yaklaşık 30 bin milyoner geldi!

Borsaya 6 ayda yaklaşık 30 bin milyoner geldi. Hisseye yatırım yapan milyonerler 243 bine çıkarken, portföyleri de 6 ayda 1.3 trilyon lira arttı

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Ağustos 2024
Borsaya 6 ayda yaklaşık 30 bin milyoner geldi!

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Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı artışını sürdürüyor. İlk 6 ayda yatırımcı sayısı 400 bin kişi artarak 7 milyon 637 bine ulaştı. Bu dönemde yatırımcıların toplam portföy değeri ise 5 trilyon 972 milyar liraya yükseldi. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre; Haziran sonu itibarıyla yatırımcıların 7 milyon 607 bini yerli, 30 bin 414'ü yabancılardan oluştu. Yerli yatırımcılar yılbaşından bu yana yaklaşık 400 bin kişi artarken, yabancı yatırımcı sayısı yaklaşık 2 bin kişi artış gösterdi.

243 BİNE ULAŞTI
Borsa İstanbul'da yılbaşından bu yana milyoner yatırımcı sayısı 27 bin 354 kişi artış gösterdi. Ocak ayında 215 bin 859 kişi olan 1 milyon lira ve üzeri portföyü olan kişi sayısı Haziran sonu itibarıyla 243 bin 254 kişiye yükseldi. Bu kişilerin portföy değeri ise 4.2 trilyon liradan 1.3 trilyon lira artışla 5.5 trilyon liraya çıktı.

KKM'DE STOPAJ ORANLARI ARTIRILDI
Kur Korumalı Mevduat (KKM) ve katılma hesapları için uygulanan stopaj oranları artırıldı. KKM ve katılma hesapları için uygulanan indirimli oran, diğer Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına uygulanan indirimli oranlarla uyumlu olacak şekilde yükseltildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Mevduat ve katılım hesapları ile bazı menkul kıymetlerden elde edilen gelirlere uygulanan indirimli tevkifat oranlarının uygulama süresi 31 Ekim'e kadar uzatıldı.

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