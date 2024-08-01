Tapuda dolandırılma riskine karşı vatandaşa uyarı!

Elinde nakit parası bulunanlar son dönemde fiyatları yüzde 25 düşen konut piyasasına yatırım yapmaya başlarken; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü de dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Konut satmak ya da almak isteyen kişilerin güvenlikleri için tapu müdürlüklerindeki işlemlerinin hızlandırılmasına yönelik vaatte bulunan yetkisiz kişilere itibar edilmemesi istendi. Genel Müdürlük, "Tapu müdürlük personeli de dahil olmak üzere hiç kimse sizden kişisel bilgi istemez, şifrenizi sormaz. Sizden kişisel bilgilerinizi veya e-Devlet şifrenizi yardımcı olmak için telefon, e-posta gibi yollar ile isteyen kişilere karşı dikkatli olunuz, bilgilerinizi vermeyiniz" uyarısında bulundu.

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