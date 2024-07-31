Sahtekarların yeni oyunu üniversite diploması! Sosyal medyadan fiyat listesi yayımladılar

Dolandırıcılar sınır tanımıyor. Sosyal medyada oluşturulan birçok farklı hesapta, farklı üniversitelerin fakültelerine ait sahte diploma satıldığı belirtildi. Dolandırıcılık yöntemi olduğu düşünülen sayfalarda, sahte diplomalara dair özelliklere de yer verildi.

TEMİNAT DA VERİYORLAR

Satışı yapılan belgelere dair; orijinalinden ayırt edilemeyeceği, üniversitelerin gerçek mezunları ile aynı şartlara sahip olunacağı ve hukuki anlamda sorun yaşanmayacağına dair teminatlar sunulurken; kişilere doktorluk, mühendislik, öğretmenlik, veterinerlik gibi çeşitli meslekleri seçme şansı da tanınıyor. Benzer bir sayfanın kuruluşunu 2009'a kadar dayandırdığı, sahte diploma basımı işinde eski olduğunu belirterek, fiyat listesi dahi yayınladığı görüldü. En son 2023 yılına dair yayımlanan fiyat listesinde, lisans diploması 10 bin, yüksek lisans diploması 12 bin, lise diploması 6 bin, ön lisans diploması 8 bin ve ilköğretim diploması 4 bin lira olarak yer aldı.

1 YILDA YÜZDE 150 ZAM

Müşteri şeklinde konuşularak ulaşılan sayfada ise lisans diplomasının yeni ücretinin yüzde 150 zamlı olarak 25 bin liraya yükseldiği aktarıldı. Bazı sayfalarda hukuk ve tıp gibi fakülteleri için diğer fakültelere göre daha yüksek ücretler belirlendiği de görüldü.

HAPİS CEZASI VAR

Avukat Deniz Özdal, "Sahte diplomanın edinilmesi, resmi belgede sahtecilik suçunu oluşturuyor. Resmi belgede sahtecilik suçunun basit haliyle 2 yıl ile 5 yıl arasında bir hapis cezası öngörülüyor. Fakat burada aslında mağdur olduğunu iddia edenler ne kadar mağdur? Bunlar da bir suç işleme kastıyla yola çıkıyor" diye konuştu.

PARAYI ALIP KAYBOLUYORLAR

Bu kişilerin dolandırıcı olduğunu belirten Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan da şunları söyledi: "Burada size sahte diploma vereceğini söyleyen firmalar aslında arka tarafta daha farklı bir dolandırıcılık yapıyor. Burada kişi diplomayı almak için parayı ödediğinde bütün iletişim kesiliyor ve artık bu kişilerle iletişim kurulamıyor. Hiçbir şekilde de e-Devlet ya da benzeri bir sisteme kaydı yapılamıyor."