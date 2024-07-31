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2. taksit MTV ödemesi ne kadar, kaç TL oldu? MTV 2. TAKSİT ÖDEME EKRANI 2024! Motorlu Taşıtlar Vergisi hesaplama ekranı!

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksit ödeme süresi sona eriyor. Son ödeme tarihini kaçıranlar aylık %3,5 gibi yüksek bir gecikme faizi ile karşı karşıya kalacak. Peki, 2. taksit MTV ödemesi ne kadar, kaç TL oldu? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 11:07 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 11:07
2. taksit MTV ödemesi ne kadar, kaç TL oldu? MTV 2. TAKSİT ÖDEME EKRANI 2024! Motorlu Taşıtlar Vergisi hesaplama ekranı!

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Bu yıl başında Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte MTV tutarları, yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 oranında artış göstermişti. 2024 yılı için belirlenen en düşük MTV tutarı 347 lira olurken, en yüksek tutar ise 133 bin 572 lira olarak kayıtlara geçti.

MTV BORCU SORGULAMA NASIL YAPILIYOR?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e-Devlet ekranı üzerinden TC kimlik numarası bilgilerini giren mükellefler de MTV borçlarını sorgulayıp ödemelerini gerçekleştirebiliyor.

Karşınıza çıkan ekranda TC Kimlik ya da Vergi Kimlik Numaranızı, plakanızı girdikten sonra orada yer alan güvenlik kodunu kutucuğa girerek sorgula butonuna basın.

E-DEVLET MTV BORCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MTV BORCU NEREDEN ÖDENİR?

Söz konusu vergi, Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.

E-DEVLET İLE MTV BORCU NASIL ÖDENİR?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e-Devlet ekranı üzerinden TC kimlik numarası bilgilerini giren mükellefler de MTV borçlarını sorgulayıp ödemelerini gerçekleştirebiliyor.

Karşınıza çıkan ekranda TC Kimlik ya da Vergi Kimlik Numaranızı, plakanızı girdikten sonra orada yer alan güvenlik kodunu kutucuğa girerek sorgula butonuna basın.



MTV ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Söz konusu tutarların yarısına tekabül eden birinci taksit ödemeleri 31 Ocak'ta tamamlanmıştı. 2.taksit MTV ödemeleri de 31 Temmuz'da sona erecek.

MTV HESAPLAMA 2024

Bu yıla ilişkin MTV tutarları, yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 baz alınarak hesaplandı. Buna göre, 2024'te en düşük MTV tutarı 347 lira, en yüksek 133 bin 572 lira olacak.

2023 yılında bin 479 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın, 2024 yılı vergisi 2 bin 343 lira, 3 bin 323 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2024 yılı vergisi ise 5 bin 265 lira oldu. Elektrik motorlu araçlar için ise tarifenin dörtte biri oranında vergi ödenecek.

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