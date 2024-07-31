2. taksit MTV ödemesi ne kadar, kaç TL oldu? MTV 2. TAKSİT ÖDEME EKRANI 2024! Motorlu Taşıtlar Vergisi hesaplama ekranı!

Bu yıl başında Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte MTV tutarları, yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 oranında artış göstermişti. 2024 yılı için belirlenen en düşük MTV tutarı 347 lira olurken, en yüksek tutar ise 133 bin 572 lira olarak kayıtlara geçti.
MTV BORCU SORGULAMA NASIL YAPILIYOR?
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e-Devlet ekranı üzerinden TC kimlik numarası bilgilerini giren mükellefler de MTV borçlarını sorgulayıp ödemelerini gerçekleştirebiliyor.
Karşınıza çıkan ekranda TC Kimlik ya da Vergi Kimlik Numaranızı, plakanızı girdikten sonra orada yer alan güvenlik kodunu kutucuğa girerek sorgula butonuna basın.
E-DEVLET MTV BORCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
MTV BORCU NEREDEN ÖDENİR?
Söz konusu vergi, Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.