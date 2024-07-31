MTV ve gelir vergisinde bugün son gün

Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ve 2023'te elde edilen kazançlara ilişkin gelir vergisinin ikinci taksitinin ödeme süresi bugün sona erecek. Taksit ödemeleri, Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ile mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından yapılabiliyor. Mükellefler, MTV ödemelerini Dijital Vergi Dairesi'nden şifreye ihtiyaç duymadan, plaka, kimlik numarası ile tescil veya sahiplik belge tarihi bilgilerinden birini girerek gerçekleştirebiliyor. PTT'den ve vergi dairelerinden de ödeme imkanı bulunuyor.

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