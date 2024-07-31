Dünya Bankası’ndan 3.7 milyon dolar

Dünya Bankası, depremden etkilenen bölgelerde mikro işletmelerin yeniden canlandırılması için Türkiye'ye sağlanacak 600 milyon dolarlık finansmanı onayladı. Bankanın Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, "Bu proje depremden etkilenen bölgelerdeki geçim kaynaklarını yeniden tesis etme ve ekonomik toparlanmayı sağlama yönündeki çabalarımızın devamı niteliğindedir" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de "Ülkemiz için 2024 yılı içinde Dünya Bankası tarafından onaylanan finansman tutarı 3.7 milyar dolara yaklaşmıştır. Depremlerden etkilenen illere yönelik projeler için bugüne kadar Dünya Bankası'ndan onaylanan finansman tutarı ise yaklaşık 2 milyar dolara ulaştı. Bu finansman, Dünya Bankası'nın ekonomi programımıza duyduğu güvenin de göstergesidir" diye konuştu.

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