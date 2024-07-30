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Dolandırıcıların sipariş oyunu

Dolandırıcıların yeni oyunu yemek siparişleri oldu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 07:02
Dolandırıcıların sipariş oyunu

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Dolandırıcıların yeni oyunu yemek siparişleri oldu. Vatandaşlara yemek siparişi vermemesine karşın vermiş gibi gösteren mesaj yollayan ve ardından 'Bu siparişi siz mi verdiniz? Size bir kod gönderdik. Bu kodu bize söyleyin, yemek siparişinizi iptal edelim' diye iletişime geçen dolandırıcılar, ağlarına düşürdükleri kişileri telefonunun bazı uygulamalarına erişim sağlayarak dolandırıyor. Uzmanlar, verilmeyen bir sipariş üzerine gelen linklere tıklanmaması ve istenen kodların paylaşılmaması gerektiğini belirtiyor.

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