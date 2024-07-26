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SSK hizmet akdi 1991-2019 arası olanlar için müjdeli haber! 3520-4472-5634 primi biriken dört köşe

Emeklilik süreci milyonlarca çalışan için geleceğin merkezinde yer alıyor ve yeni bir yaşam dönemi için maddi güvence sağlıyor. Bu hakkın kazanılması belirli şartlara bağlı olup emeklilik yaşı, cinsiyet ve sigortalılık başlangıç tarihi gibi faktörlere göre değişiklik gösteriyor. Özellikle erkek çalışanlar için prim ödeme süresi ve yaş koşulları dikkate alınarak belirlenen yaş sınırı emeklilik planlamalarında önemli bir rol oynuyor.

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024, 16:51 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 16:51
SSK hizmet akdi 1991-2019 arası olanlar için müjdeli haber! 3520-4472-5634 primi biriken dört köşe

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Emeklilik milyonlarca çalışan için hayatlarının yeni bir dönemine geçişin kapısını aralıyor. Çalışma hayatının ardından maddi güvence ve yaşam kalitesini koruma amacıyla büyük önem taşıyan emeklilik hakkı belirli şartlara bağlı olarak elde ediliyor. Peki, emeklilik sistemi nasıl işliyor?

Emeklilik için aranan temel şartlar ise şunlar:

Belirli bir yaş sınırına ulaşmış olmak: Bu sınır, sigortalılık başlangıç tarihine göre değişiklik gösteriyor.
Yeterli sayıda prim günü ödemiş olmak: Emeklilik hakkı kazanabilmek için belirli bir süre prim ödemek gerekiyor.
Sigortalılık süresini tamamlamış olmak: Çalışanın sigortalı olarak geçirdiği toplam süre de emeklilik için önemli bir kriter.

EMEKLİLİK ŞARTLARI

Erkek İçin

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi Prim Gün Sayısı Emeklilik Yaşı Şartı

31.12.2008 ve sonrası 7100 gün 60 yaş
09.09.1999 - 31.12.2008 7000 gün 60 yaş
24.11.1998 - 08.09.1999 25 yıl; 5975 gün 58 yaş
24.05.1997 - 23.11.1998 25 yıl; 5900 gün 57 yaş
24.11.1995 - 23.05.1997 25 yıl; 5825 gün 56 yaş
24.05.1994 - 23.11.1995 25 yıl; 5750 gün 55 yaş
24.11.1992 - 23.05.1994 25 yıl; 5675 gün 54 yaş

24.05.1991 - 23.11.1992 25 yıl; 5600 gün 53 yaş
24.11.1989 - 23.05.1991 25 yıl; 5525 gün 52 yaş
24.05.1988 - 23.11.1989 25 yıl; 5450 gün 51 yaş
24.11.1986 - 23.05.1988 25 yıl; 5375 gün 50 yaş
24.05.1985 - 23.11.1986 25 yıl; 5300 gün 49 yaş

24.11.1983 - 23.05.1985 25 yıl; 5225 gün 48 yaş
24.05.1982 - 23.11.1983 25 yıl; 5150 gün 47 yaş
24.11.1980 - 23.05.1982 25 yıl; 5075 gün 46 yaş
24.05.1979 - 23.11.1980 25 yıl; 5000 gün 45 yaş
09.09.1976 - 23.05.1979 25 yıl; 5000 gün 44 yaş
08.09.1976 ve öncesi 25 yıl; 5000 gün Yaş şartı yok

Kadın İçin

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi Prim Gün Sayısı Emeklilik Yaşı Şartı

31.12.2008 ve sonrası 7100 gün 58 yaş
09.09.1999 - 31.12.2008 7000 gün 58 yaş
24.05.1999 - 08.09.1999 20 yıl; 5975 gün 56 yaş
24.05.1998 - 23.05.1999 20 yıl; 5975 gün 55 yaş
24.05.1997 - 23.05.1998 20 yıl; 5975 gün 54 yaş

24.05.1996 - 23.05.1997 20 yıl; 5900 gün 53 yaş
24.05.1995 - 23.05.1996 20 yıl; 5825 gün 52 yaş
24.05.1994 - 23.05.1995 20 yıl; 5750 gün 51 yaş
24.05.1993 - 23.05.1994 20 yıl; 5675 gün 50 yaş

24.05.1992 - 23.05.1993 20 yıl; 5600 gün 49 yaş
24.05.1991 - 23.05.1992 20 yıl; 5525 gün 48 yaş
24.05.1990 - 23.05.1991 20 yıl; 5450 gün 47 yaş
24.05.1989 - 23.05.1990 20 yıl; 5375 gün 46 yaş

24.05.1988 - 23.05.1989 20 yıl; 5300 gün 45 yaş
24.05.1987 - 23.05.1988 20 yıl; 5225 gün 44 yaş
24.05.1986 - 23.05.1987 20 yıl; 5150 gün 43 yaş
24.05.1985 - 23.05.1986 20 yıl; 5075 gün 42 yaş

24.05.1984 - 23.05.1985 20 yıl; 5000 gün 41 yaş
09.09.1981 - 23.05.1984 20 yıl; 5000 gün 40 yaş
01.04.1981 - 08.09.1981 20 yıl; 5000 gün 38 yaş
01.04.1981 ve öncesi 20 yıl; 5000 gün Yaş şartı yok

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