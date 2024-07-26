SSK hizmet akdi 1991-2019 arası olanlar için müjdeli haber! 3520-4472-5634 primi biriken dört köşe

Emeklilik milyonlarca çalışan için hayatlarının yeni bir dönemine geçişin kapısını aralıyor. Çalışma hayatının ardından maddi güvence ve yaşam kalitesini koruma amacıyla büyük önem taşıyan emeklilik hakkı belirli şartlara bağlı olarak elde ediliyor. Peki, emeklilik sistemi nasıl işliyor?
Emeklilik için aranan temel şartlar ise şunlar:
Belirli bir yaş sınırına ulaşmış olmak: Bu sınır, sigortalılık başlangıç tarihine göre değişiklik gösteriyor.
Yeterli sayıda prim günü ödemiş olmak: Emeklilik hakkı kazanabilmek için belirli bir süre prim ödemek gerekiyor.
Sigortalılık süresini tamamlamış olmak: Çalışanın sigortalı olarak geçirdiği toplam süre de emeklilik için önemli bir kriter.
EMEKLİLİK ŞARTLARI
Erkek İçin
Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi Prim Gün Sayısı Emeklilik Yaşı Şartı
31.12.2008 ve sonrası 7100 gün 60 yaş
09.09.1999 - 31.12.2008 7000 gün 60 yaş
24.11.1998 - 08.09.1999 25 yıl; 5975 gün 58 yaş
24.05.1997 - 23.11.1998 25 yıl; 5900 gün 57 yaş
24.11.1995 - 23.05.1997 25 yıl; 5825 gün 56 yaş
24.05.1994 - 23.11.1995 25 yıl; 5750 gün 55 yaş
24.11.1992 - 23.05.1994 25 yıl; 5675 gün 54 yaş