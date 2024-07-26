SSK hizmet akdi 1991-2019 arası olanlar için müjdeli haber! 3520-4472-5634 primi biriken dört köşe

Emekli lik milyonlarca çalışan için hayatlarının yeni bir dönemine geçişin kapısını aralıyor. Çalışma hayatının ardından maddi güvence ve yaşam kalitesini koruma amacıyla büyük önem taşıyan emeklilik hakkı belirli şartlara bağlı olarak elde ediliyor. Peki, emeklilik sistemi nasıl işliyor?

Emeklilik için aranan temel şartlar ise şunlar:

Belirli bir yaş sınırına ulaşmış olmak: Bu sınır, sigortalılık başlangıç tarihine göre değişiklik gösteriyor.

Yeterli sayıda prim günü ödemiş olmak: Emeklilik hakkı kazanabilmek için belirli bir süre prim ödemek gerekiyor.

Sigortalılık süresini tamamlamış olmak: Çalışanın sigortalı olarak geçirdiği toplam süre de emeklilik için önemli bir kriter.