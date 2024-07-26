En hızlı büyüyen şirketler belirleniyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde organize edilen Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketlerinin belirleneceği "Türkiye 100 Programı"nın 9. dönemi için 30 Eylül'e kadar başvuru alınacak. Programda ilk 100'e giren şirketler, yeni ortaklık ve tanıtım gibi imkanlar elde edecek. Programa, 31 Aralık 2020 ve öncesinde kurulan, 2021 yılında en az 2 milyon lira, 2023'te ise en az 5 milyon lira satış gelirine sahip, 2021- 2023 döneminde satış gelirlerini en az yüzde 10 artıran ve 2023'te en az 10 çalışana sahip Türkiye merkezli şirketler başvurabilecek.

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