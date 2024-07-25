Ekonomide kritik temaslar! Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Brezilya’da! İşte masadaki konular

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılmak için Brezilya'da bulunuyor.
Rio de Janeiro kentinde gerçekleştirilecek toplantı iki gün sürecek. Şimşek'e Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da eşlik ediyor.
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan
TÜRKİYE EKONOMİSİNİ ANLATACAK
Düzenlenecek toplantı, G20'nin bu yıl bakanlar düzeyinde yapılan üçüncü etkinliği olacak.
Toplantıların gündeminde, küresel ekonomik görünüm, finansal sektör görünümü, finansal kapsayıcılık, vergi politikalarında uluslararası işbirliği gibi konular yer alacak.
Bakan Şimşek'in, G20 toplantısının "Küresel Ekonomik Görünüm ve Devam Eden Sınamalar" başlıklı oturumunda ana konuşmacılardan biri olması öngörülüyor.
Şimşek, küresel ekonomi ile Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
Şimşek'in, etkinlik kapsamında katılacağı toplantıların yanında mevkidaşlarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.