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Ekonomide kritik temaslar! Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Brezilya'da! İşte masadaki konular

Ekonomi yönetiminin yurt dışı temasları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Bakan Mehmet Şimşek'in şimdiki durağı Brezilya. Şimşek, bugün G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılacak. Bakan Işıkhan da G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'nda konuşacak.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 12:49 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 12:49
Ekonomide kritik temaslar! Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Brezilya’da! İşte masadaki konular

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılmak için Brezilya'da bulunuyor.

Rio de Janeiro kentinde gerçekleştirilecek toplantı iki gün sürecek. Şimşek'e Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da eşlik ediyor.

Merkez Bankası Başkanı Fatih KarahanMerkez Bankası Başkanı Fatih Karahan

TÜRKİYE EKONOMİSİNİ ANLATACAK
Düzenlenecek toplantı, G20'nin bu yıl bakanlar düzeyinde yapılan üçüncü etkinliği olacak.

Toplantıların gündeminde, küresel ekonomik görünüm, finansal sektör görünümü, finansal kapsayıcılık, vergi politikalarında uluslararası işbirliği gibi konular yer alacak.

Bakan Şimşek'in, G20 toplantısının "Küresel Ekonomik Görünüm ve Devam Eden Sınamalar" başlıklı oturumunda ana konuşmacılardan biri olması öngörülüyor.

Şimşek, küresel ekonomi ile Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Şimşek'in, etkinlik kapsamında katılacağı toplantıların yanında mevkidaşlarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

G20 ÇALIŞMA VE İSTİHDAM BAKANLARI TOPLANTISI
Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da Fortaleza'da G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Perşembe günü "Adil Geçiş Liderlik Forumu" ve "Nitelikli İş Yaratılması" oturumlarında konuşacak. Cuma günü ise "Teknoloji Kullanımı" oturumunda fikirlerini paylaşacak.

Işıkhan ayrıca, G20 üyesi ülkelerin bakanları ile ikili görüşmeler de yapacak.

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