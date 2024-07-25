Ekonomide kritik temaslar! Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Brezilya’da! İşte masadaki konular

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılmak için Brezilya'da bulunuyor.

Rio de Janeiro kentinde gerçekleştirilecek toplantı iki gün sürecek. Şimşek'e Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da eşlik ediyor.