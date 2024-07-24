PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Tatil beldesindeki esnaftan adisyon isyanı: Günah keçisi olduk

Bodrum ve Çeşme gibi popüler tatil beldelerinde işlerin %50 düşmesiyle esnaf isyan ediyor. Sosyal medyada sıkça paylaşılan yüksek adisyon fiyatlarıyla mücadele eden esnaf, şimdi de toptancı, tedarikçi ve nakliyecilerin bölgeye yüksek tarife uygulamasıyla karşı karşıya.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 07:41 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 07:51
Tatil beldesindeki esnaftan adisyon isyanı: Günah keçisi olduk

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Son dönemde fahiş fiyatlarıyla gündemden düşmeyen Bodrum-Çeşme gibi gözde tatil beldelerinde esnaf isyan etti.

Sosyal medyada sıklıkla paylaşılan yüksek adisyon fiyatları nedeniyle "pahalı" algısıyla mücadele eden esnaf, şimdi de toptancı, tedarikçi ve nakliyecinin bölgeye yükset tarifesiyle uğraşıyor.

YETERLİ DENETİM YOK
Bölge esnafı, "Biz Türkiye geneline ürünü yüzde 40-50 hatta bazı bazılarını yüzde 100 daha pahalı alıyoruz. Fiyatı yüksek bulup alternatife yöneliyoruz ancak aralarında anlaşmış gibiler. Onlar da aynı fiyatı veriyor. Yeterli denetim yok. Bölgede işler geçen yıla göre yüzde 50 düştü, çok zor durumdayız" diyor.


% 40 PAHALI ALIYORUZ
Bodrum Esnaf Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Nazlıoğlu, bölge esnafının yüksek fiyat algısı nedeniyle çok zor durumda olduğunu söyledi. Bodrum'da girdi maliyetlerinin Türkiye geneline göre yüzde 30-40 daha yüksek olduğuna dikkati çeken Nazlıoğlu, "Ordu'da bir zincir markette 5 litrelik ayçiçek yağı 198 TL iken Bodrum'da aynı ürün 368 TL'den satılıyor. İzmir- Bodrum arası 250 kilometre mesafede. Bu mesafede nakliyeci bizden 4 bin 500 TL isterken, aynı mesafede başka yer için ise 3 bin 500 TL alıyor" dedi.


HAKSIZ REKABETLE BAŞ BAŞAYIZ
Bölgede pazarın dahi daha pahalı olduğuna dikkati çeken Nazlıoğlu, "Bizim topraklarımız verimli. Meyve-sebze burada bol yetişiyor. Ancak söz konusu Bodrum pazarında fiyatlar bir anda ikiye katlıyor. Örneğin geçen hafta taze fasulye Muğla'da 60 TL idi. Aynı fasulye Bodrum pazarında 150 TL'den satılıyor" diye konuştu. Bu girdilerin maliyetlerinin işletmelerin, restoranların menüsüne, otellerin oda fiyatına, satılan ürüne yansıdığını aktaran Nazlıoğlu, "Burada ciddi bir haksız rekabetle baş başayız. Denetimlerin sıklaşması gerekiyor" ifadelerini kullandı.



VUR-KAÇ'ÇILAR TÜREDİ
Sosyal medyada sıklıkla paylaşılan menü fiyatlarının lüks mekanlara ait olduğunu aktaran Nazlıoğlu, şöyle devam etti: "O lüks mekânlar hep dolu. İşleri asla düşmüyor. Bu haberlerden orta segment mekânlar daha çok etkileniyor. Onların işleri durma noktasına geldi. Son yıllarda burada fırsatçı, 'vur-kaç'çılar türedi. Afaki fiyatlarla kısa dönem kâr hesabı yapıyorlar. Çok uçuk fiyatlar yazıyorlar en büyük zararı da işini düzgün yapan esnaf görüyor."


BELEDİYE İŞİ TÜCCARLIĞA DÖKTÜ
Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre; Çeşme Esnaf ve Sanatkârları Odası Başkanı Osman Köfüncü, tatil beldelerinde artık esnafın iş yapamaz hale geldiğini söyledi.

"Toptancısı da nakliyecisi de bize ayrı fiyat tarifesi uyguluyor" diyen Köfüncü, "Burada kiralar da çok yüksek. O nedenle eleman bulmak çok zor. Zaten asgari ücretle çalıştıracak kasiyer dahi bulamazsınız. Kira, çalışan maliyeti ve girdiler yüksek. İşler kötü, esnaf batmamak için direniyor" ifadelerini kullandı. Bölgenin en büyük sorunlarından birinin de seyyar satıcılar olduğunu anlatan Köfüncü, "Aylık 1 milyon TL kira veren restoranın yanında minibüsle köfte satılıyor. Zabıtalar yeterli denetimi yapmıyor. Belediye zaten işi tüccarlığa döktü. En küçük bir dükkanın kirasını 100 bin TL'ye çıkardılar" şeklinde konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren düzenleme komisyonda kabul edildi
EMEKLİYE 24.000 TL | Bankaların kampanyaları hareketlendi! En çok promosyon veren banka hangisi? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, ING, Akbank...
Türk Telekom
Oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçırmıştı! Eylem Tok hakkındaki iade davasında yeni gelişme! Yeniden hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Tatil beldesindeki esnaftan adisyon isyanı: Günah keçisi olduk
Ünlü milyarder Güntekin Köksal’ın mirası paylaşılamıyor! 3 kardeş birbirine girdi
ÖDEMELERDE SIRA BAĞ-KUR’LUDA! 25-28 Temmuz tarihleri arasında hesaba yatacak! İşte tahsis numarasına göre ödeme tarihleri...
Irak’tan PKKya karşı adım: Resmi yazışmalarda yasaklı örgüt ifadesi kullanılacak
Galatasaray’a transferde çifte kötü haber! O yıldızlar da elden kaçıyor
Kanarya deplasmanda avantajı kaptı! FC Lugano 3-4 Fenerbahçe MAÇ SONUCU-GOLLER ÖZET
Joe Biden 6 gün sonra ilk kez görüntülendi! ABD’de gözler tarihi açıklamada: Bu işi bitireceğim
Trump suikastından sonra hedef tahtası olmuştu! Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle istifa etti | ’’Onun yüzünden kurşun yedim’’
Başkan Erdoğan liderliğindeki MKYK toplantısı sona erdi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten flaş açıklamalar
Beşiktaş’tan çifte transfer! Bir dünya yıldızı daha geliyor
Son dakika: Hamas ve El Fetih anlaştı: İlk tebrik Türkiye’den! İmza atıldı ABD, İsrail ve BAE’nin gizli toplantısı ifşa oldu
SON DAKİKA