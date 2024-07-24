Tatil beldesindeki esnaftan adisyon isyanı: Günah keçisi olduk



HAKSIZ REKABETLE BAŞ BAŞAYIZ

Bölgede pazarın dahi daha pahalı olduğuna dikkati çeken Nazlıoğlu, "Bizim topraklarımız verimli. Meyve-sebze burada bol yetişiyor. Ancak söz konusu Bodrum pazarında fiyatlar bir anda ikiye katlıyor. Örneğin geçen hafta taze fasulye Muğla'da 60 TL idi. Aynı fasulye Bodrum pazarında 150 TL'den satılıyor" diye konuştu. Bu girdilerin maliyetlerinin işletmelerin, restoranların menüsüne, otellerin oda fiyatına, satılan ürüne yansıdığını aktaran Nazlıoğlu, "Burada ciddi bir haksız rekabetle baş başayız. Denetimlerin sıklaşması gerekiyor" ifadelerini kullandı.





VUR-KAÇ'ÇILAR TÜREDİ

Sosyal medyada sıklıkla paylaşılan menü fiyatlarının lüks mekanlara ait olduğunu aktaran Nazlıoğlu, şöyle devam etti: "O lüks mekânlar hep dolu. İşleri asla düşmüyor. Bu haberlerden orta segment mekânlar daha çok etkileniyor. Onların işleri durma noktasına geldi. Son yıllarda burada fırsatçı, 'vur-kaç'çılar türedi. Afaki fiyatlarla kısa dönem kâr hesabı yapıyorlar. Çok uçuk fiyatlar yazıyorlar en büyük zararı da işini düzgün yapan esnaf görüyor."



BELEDİYE İŞİ TÜCCARLIĞA DÖKTÜ

Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre; Çeşme Esnaf ve Sanatkârları Odası Başkanı Osman Köfüncü, tatil beldelerinde artık esnafın iş yapamaz hale geldiğini söyledi.

"Toptancısı da nakliyecisi de bize ayrı fiyat tarifesi uyguluyor" diyen Köfüncü, "Burada kiralar da çok yüksek. O nedenle eleman bulmak çok zor. Zaten asgari ücretle çalıştıracak kasiyer dahi bulamazsınız. Kira, çalışan maliyeti ve girdiler yüksek. İşler kötü, esnaf batmamak için direniyor" ifadelerini kullandı. Bölgenin en büyük sorunlarından birinin de seyyar satıcılar olduğunu anlatan Köfüncü, "Aylık 1 milyon TL kira veren restoranın yanında minibüsle köfte satılıyor. Zabıtalar yeterli denetimi yapmıyor. Belediye zaten işi tüccarlığa döktü. En küçük bir dükkanın kirasını 100 bin TL'ye çıkardılar" şeklinde konuştu. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN