2024 ÖĞRENCİ SERVİSİ güncel fiyat listesi! Okul servisi ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 0-1 kilometre arası...

SERVİS ÜCRETLERİNE ZAM

İstanbul'da toplu taşıma, taksi, minibüs ve servis ücretlerine yapılan zamlar kapsamında, okul servis ücretlerinde de artış yaşandı. Yeni düzenlemeye göre:

Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti %16 zamla 1665 liradan 1931,40 liraya yükseldi.

Personel servisi ücretleri ise 10-17 koltuklu minibüsler için 865,69 liradan 1004,20 liraya çıktı.