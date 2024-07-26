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2024 ÖĞRENCİ SERVİSİ güncel fiyat listesi! Okul servisi ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 0-1 kilometre arası...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yapılan %22,19 oranındaki zam, okul servis ücretlerini de etkiledi. Temmuz 2024 itibarıyla geçerli olacak yeni fiyatlandırmalar kapsamında, kısa ve uzun mesafeli okul servisi ücretlerinde önemli değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerle birlikte, ailelerin okul servisleri için ödeyeceği ücretler yeniden belirlendi. Yeni ücret tarifeleri ve zam oranlarıyla ilgili detayları içeren bu güncellemeler, hem veliler hem de eğitim kurumları tarafından dikkatle takip ediliyor. İşte, Temmuz 2024 itibarıyla geçerli olacak yeni okul servis ücretleri ve zam oranlarına dair ayrıntılar...

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024, 11:43 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 11:43
2024 ÖĞRENCİ SERVİSİ güncel fiyat listesi! Okul servisi ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 0-1 kilometre arası...

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İstanbul'da toplu taşımaya yapılan zam oranları doğrultusunda okul servis ücretleri de arttı. UKOME toplantısında alınan kararla, okul servis ücretleri mesafeye göre değişiklik gösterdi.

SERVİS ÜCRETLERİNE ZAM

İstanbul'da toplu taşıma, taksi, minibüs ve servis ücretlerine yapılan zamlar kapsamında, okul servis ücretlerinde de artış yaşandı. Yeni düzenlemeye göre:

Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti %16 zamla 1665 liradan 1931,40 liraya yükseldi.

Personel servisi ücretleri ise 10-17 koltuklu minibüsler için 865,69 liradan 1004,20 liraya çıktı.

Ayrıca minibüs ücretlerinde de çeşitli mesafe aralıklarında zam yapıldı:

En kısa mesafe ücreti (4 kilometreye kadar) %16 zamla 15,50 liradan 18 liraya çıktı 🚏⬆️.

4-7 kilometre arası mesafe ücreti 16,50 liradan 19 liraya 🚏⬆️,

7-11 kilometre arası mesafe ücreti 18 liradan 20 liraya 🚏⬆️,

11-15 kilometre arası mesafe ücreti 18,50 liradan 21 liraya 🚏⬆️,

15-20 kilometre arası mesafe ücreti 20 liradan 22,5 liraya çıktı 🚏⬆️.

Öğrenci ücreti ise %20 zamla 10 liradan 12 liraya yükseldi 🎒⬆️.

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