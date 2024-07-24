EKK’da kararlılık vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleşen Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında OVP'ye kararlılık mesajı verildi. Toplantının ardından yapılan açıklamada, "Ekonomimizin yol haritası olan On İkinci Kalkınma Planı ile OVP'de belirlediğimiz eylemleri etkin bir koordinasyon içinde kararlılıkla uyguluyor ve olumlu sonuçları almaya devam ediyoruz" denildi. Toplantıda 2024- 2026 dönemini içeren OVP'de öngörülen yapısal reformlarda gelinen aşama ile 2025-2027 dönemini kapsayan OVP'nin hazırlık süreci değerlendirildi. Tarımsal sulama tesislerinin enerji ihtiyacının karşılanmasına ve istihdama yönelik çalışmalar da ele alındı.

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