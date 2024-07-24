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10 teknoloji devi Çin'i geçti | En değerlileri 18 trilyon dolar!

Toplam piyasa değeri 18 trilyon doları bulan dünyanın en büyük1 0 teknoloji şirketi, 2023 gayri safi yurtiçi hasılası 17.6 trilyon dolar oaln Çin’i geride bıraktı

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 07:02
10 teknoloji devi Çin’i geçti | En değerlileri 18 trilyon dolar!

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Dünyanın en büyük 10 teknoloji şirketinin toplam piyasa değeri 18 trilyon doları aştı. Bu değer 2023 yılında en yüksek gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) sahip 20 ülke arasında ikinci sırada yer alan ve 2023 GSYH'si 17.6 trilyon dolar olan Çin'i geride bıraktı.

FRANSA'NIN 6 KATI
Piyasa değeri en yüksek 10 teknoloji şirketinin toplam değeri 2023 GSYH'si yaklaşık 3.6 trilyon dolar olan Hindistan'ın 5 katı, GSYH'si 3 trilyon dolar olan Fransa'nın ise 6 katı büyüklüğe denk geldi. Apple, 3.4 trilyon dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli teknoloji şirketi konumunda bulunuyor. Apple'ı, 3.3 trilyon dolarlık değeriyle Microsoft ve bu ay 3 trilyon doları aşan NVIDIA takip ediyor. Listede Alphabet 2.2 trilyon dolarlık piyasa değeri ile dördüncü, Amazon 1.9 trilyon dolarlık piyasa değeriyle beşinci, Meta 1.2 trilyon dolarlık piyasa değeriyle altıncı, TSMC 878 milyar dolarlık piyasa değeriyle yedinci, Tesla 802 milyar dolarlık piyasa değeriyle sekizinci, Broadcom 749 milyar dolarlık piyasa değeriyle dokuzuncu, Tencent 449 milyar dolarlık piyasa değeri ile 10'uncu sırada yer alıyor.

◗ Apple: 3.4 trilyon $
◗ Microsoft: 3.3 trilyon $
◗ Nvidia: 3 trilyon $
◗ Alphabet: 2.2 trilyon $
◗ Amazon: 1.9 trilyon $
◗ Meta: 1.2 trilyon $
◗ TSMC: 878 milyar $
◗ Tesla: 802 milyar $
◗ Broadcom: 749 milyar $
◗ Tencent: 449 milyar $

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