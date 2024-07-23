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THY, gelecek 10 yıla damga vuracak! Kültürel tanıtım ve uluslararası işbirlikleri...

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, "Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı"nda konuştu. THY'nin gelecek vizyonundan bahseden Ahmet Bolat,"Dünya genelinde en çok yere uçan hava yolu olma hedefinin yanı sıra kültürel tanıtım ve uluslararası işbirlikleriyle de ön planda olacağız" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 17:08 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 17:08
THY, gelecek 10 yıla damga vuracak! Kültürel tanıtım ve uluslararası işbirlikleri...

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Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, İngiltere'de düzenlenen havacılık, savunma ve uzay sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden "Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı" kapsamında başkent Londra'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bolat, şirketin gelecekteki operasyonel hedefleri ve kültürel projelerine ilişkin konuşmasında, THY'nin sanat ve kültürü dünyayla buluşturma misyonunu sürdürdüğünü ve Refik Anadol'la gerçekleştirdiği yeni projenin 4 farklı kıtadan insanları bir araya getirerek, onların duygularını dijital sanat eserine dönüştürdüğünü kaydetti.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet BolatTHY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat

Bolat, bu projenin, dünyaca ünlü Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından da akademik makale olarak değerlendirildiğine işaret etti.

Proje kapsamında Brezilya ormanlarından bir adam, Kenya'daki çay bahçelerinden bir kadın, Avustralya'da babası genç yaşta vefat eden bir kız çocuğu ve İzlandalı bir kamyon şoförü seçilerek, farklı yerlerdeki deneyimlerinin bir sanat eseri haline getirildiğini anlatan Bolat, bu 4 farklı karakterin hikayelerinin, THY'nin dünya genelinde kültürleri nasıl birleştirdiğinin göstergesi olarak anlatıldığını kaydetti.

THY YOLCULARINA GÖBEKLİTEPE'NİN 3 BİN YILLIK EKMEĞİ İKRAM EDİLECEK
Bolat, THY'nin kültür ve tarihi tanıtma misyonuna değinerek, Türkiye'nin 12 bin yıl önce Anadolu'da başlayan ilk medeniyetlerin izlerini taşıdığına işaret ederek, Göbeklitepe ve diğer tarihi alanların önemine dikkati çekti. Bolat, "Amacımız, ülkemizin kültürünü ve tarihini dünya genelinde tanıtmak ve kültürleri buluşturarak daha geniş kitlelere ulaştırmak." şeklinde konuştu.

THY yeni Business koltuklarını İngiltere'de tanıttıTHY yeni Business koltuklarını İngiltere'de tanıttı

THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat, şirketin gelecek 10 yılda farklı alanlarda misyonlar üstleneceğine işaret ederek, "Dünya genelinde en çok yere uçan havayolu olma hedefinin yanı sıra kültürel tanıtım ve uluslararası işbirlikleriyle de ön planda olacağız." dedi.

Başkan, Göbeklitepe'de 12 bin yıllık buğdayın evcilleştirildiğini ve ilk ekmeğin 3 bin yıl önce üretildiğini hatırlatarak, bu tarihi ekmeği yeniden ürettiklerini ve yolculara ikram edeceklerini dile getirdi. Bolat, Anadolu'nun tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtarak, THY yolcularına unutulmaz deneyim yaşatmak istediklerini kaydetti.

THY, BÜYÜME POTANSİYELİYLE DÜNYANIN İKİNCİ BÜYÜK HAVA YOLU OLMA YOLUNDA
Bolat, şirketin gelecekteki hedef ve stratejilerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, gelecek 10 yıl içinde THY'nin filosunu 810 uçağa çıkarmayı planladıklarını ifade etti.

THY'nin son 20 yılda kaydettiği büyümeye dikkati çeken Bolat, "20 yıl önce THY, Avrupa Hava Yolları Birliği içerisinde onuncu sıradaydı. Bugün birinci sıradayız. Bu büyüklüğe ulaşırken Alitalya gibi bir zamanlar üstümüzde olan rakiplerimiz battı. THY ise istikrarlı şekilde büyümeye devam etti." dedi.

Bolat, THY'nin büyüme potansiyelinin, ilerleyen yıllarda şirketi United Airlines'ın ardından dünyanın ikinci büyük hava yolu yapacağı değerlendirmesinde bulundu.

THY'nin gelecek 10 yıldaki stratejik planlarını içeren yeni bir kitabın da hazırlandığını belirten Bolat, "Bu kitapta, iştiraklerimizin büyümeye nasıl katkı sağlayacağını ve THY'nin gelecek on yıldaki ülke ekonomisine katkısını anlatıyoruz. Yeni edisyon yakında yayınlanacak." diye konuştu.

Şirketin dijitalleşme konusundaki hedeflerine vurgu yapan Bolat, gelecek 10 yıl içinde dijital alanda dünyanın ilk üç büyük hava yolu arasında yer almayı planladıklarını belirtti.

Bolat, THY'nin son iki yılda teknoloji şirketleri aracılığıyla geliştirdiği uygulamalarına da dikkat çekerek, THY'nin web sitesi ve mobil sistemlerinin belirli bir olgunluğa ulaştığını ve bu alandaki çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini kaydetti.

"THY, HAVACILIK SEKTÖRÜNDE ÖNEMLİ OYUNCU OLARAK KALMAYA DEVAM EDECEK"
Bolat, konuşmasında, havacılık sektörünün zorluklarına da atıfta bulunarak, son 20 yılda 81 hava yolu şirketinin iflas ettiğini fakat THY'nin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve havacılıkla ilgili yaptığı atılımlarla bu zorlukların üstesinden gelmeye devam ettiğini kaydetti.

Bolat, THY'nin gelecekteki büyüme hedefleri ve stratejilerinin, şirketin havacılık sektöründe önemli oyuncu olarak kalacağına işaret ettiğini vurguladı.

Bolat, ayrıca, Türkiye'de uçak motorlarının bakımını yapacak merkezler kurarak, ülkeye stratejik ve ekonomik katkılar sağlamayı hedeflediklerinin altını çizdi.

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