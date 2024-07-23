THY, gelecek 10 yıla damga vuracak! Kültürel tanıtım ve uluslararası işbirlikleri...

THY, BÜYÜME POTANSİYELİYLE DÜNYANIN İKİNCİ BÜYÜK HAVA YOLU OLMA YOLUNDA
Bolat, şirketin gelecekteki hedef ve stratejilerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, gelecek 10 yıl içinde THY'nin filosunu 810 uçağa çıkarmayı planladıklarını ifade etti.
THY'nin son 20 yılda kaydettiği büyümeye dikkati çeken Bolat, "20 yıl önce THY, Avrupa Hava Yolları Birliği içerisinde onuncu sıradaydı. Bugün birinci sıradayız. Bu büyüklüğe ulaşırken Alitalya gibi bir zamanlar üstümüzde olan rakiplerimiz battı. THY ise istikrarlı şekilde büyümeye devam etti." dedi.
Bolat, THY'nin büyüme potansiyelinin, ilerleyen yıllarda şirketi United Airlines'ın ardından dünyanın ikinci büyük hava yolu yapacağı değerlendirmesinde bulundu.
THY'nin gelecek 10 yıldaki stratejik planlarını içeren yeni bir kitabın da hazırlandığını belirten Bolat, "Bu kitapta, iştiraklerimizin büyümeye nasıl katkı sağlayacağını ve THY'nin gelecek on yıldaki ülke ekonomisine katkısını anlatıyoruz. Yeni edisyon yakında yayınlanacak." diye konuştu.
Şirketin dijitalleşme konusundaki hedeflerine vurgu yapan Bolat, gelecek 10 yıl içinde dijital alanda dünyanın ilk üç büyük hava yolu arasında yer almayı planladıklarını belirtti.
Bolat, THY'nin son iki yılda teknoloji şirketleri aracılığıyla geliştirdiği uygulamalarına da dikkat çekerek, THY'nin web sitesi ve mobil sistemlerinin belirli bir olgunluğa ulaştığını ve bu alandaki çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini kaydetti.
"THY, HAVACILIK SEKTÖRÜNDE ÖNEMLİ OYUNCU OLARAK KALMAYA DEVAM EDECEK"
Bolat, konuşmasında, havacılık sektörünün zorluklarına da atıfta bulunarak, son 20 yılda 81 hava yolu şirketinin iflas ettiğini fakat THY'nin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve havacılıkla ilgili yaptığı atılımlarla bu zorlukların üstesinden gelmeye devam ettiğini kaydetti.
Bolat, THY'nin gelecekteki büyüme hedefleri ve stratejilerinin, şirketin havacılık sektöründe önemli oyuncu olarak kalacağına işaret ettiğini vurguladı.
Bolat, ayrıca, Türkiye'de uçak motorlarının bakımını yapacak merkezler kurarak, ülkeye stratejik ve ekonomik katkılar sağlamayı hedeflediklerinin altını çizdi.