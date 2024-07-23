THY, gelecek 10 yıla damga vuracak! Kültürel tanıtım ve uluslararası işbirlikleri...

Bolat, şirketin gelecekteki operasyonel hedefleri ve kültürel projelerine ilişkin konuşmasında, THY'nin sanat ve kültürü dünyayla buluşturma misyonunu sürdürdüğünü ve Refik Anadol'la gerçekleştirdiği yeni projenin 4 farklı kıtadan insanları bir araya getirerek, onların duygularını dijital sanat eserine dönüştürdüğünü kaydetti.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, İngiltere'de düzenlenen havacılık, savunma ve uzay sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden "Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı" kapsamında başkent Londra'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Proje kapsamında Brezilya ormanlarından bir adam, Kenya'daki çay bahçelerinden bir kadın, Avustralya'da babası genç yaşta vefat eden bir kız çocuğu ve İzlandalı bir kamyon şoförü seçilerek, farklı yerlerdeki deneyimlerinin bir sanat eseri haline getirildiğini anlatan Bolat, bu 4 farklı karakterin hikayelerinin, THY'nin dünya genelinde kültürleri nasıl birleştirdiğinin göstergesi olarak anlatıldığını kaydetti.

Bolat, bu projenin, dünyaca ünlü Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından da akademik makale olarak değerlendirildiğine işaret etti.

THY YOLCULARINA GÖBEKLİTEPE'NİN 3 BİN YILLIK EKMEĞİ İKRAM EDİLECEK

Bolat, THY'nin kültür ve tarihi tanıtma misyonuna değinerek, Türkiye'nin 12 bin yıl önce Anadolu'da başlayan ilk medeniyetlerin izlerini taşıdığına işaret ederek, Göbeklitepe ve diğer tarihi alanların önemine dikkati çekti. Bolat, "Amacımız, ülkemizin kültürünü ve tarihini dünya genelinde tanıtmak ve kültürleri buluşturarak daha geniş kitlelere ulaştırmak." şeklinde konuştu.

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THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat, şirketin gelecek 10 yılda farklı alanlarda misyonlar üstleneceğine işaret ederek, "Dünya genelinde en çok yere uçan havayolu olma hedefinin yanı sıra kültürel tanıtım ve uluslararası işbirlikleriyle de ön planda olacağız." dedi.

Başkan, Göbeklitepe'de 12 bin yıllık buğdayın evcilleştirildiğini ve ilk ekmeğin 3 bin yıl önce üretildiğini hatırlatarak, bu tarihi ekmeği yeniden ürettiklerini ve yolculara ikram edeceklerini dile getirdi. Bolat, Anadolu'nun tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtarak, THY yolcularına unutulmaz deneyim yaşatmak istediklerini kaydetti.