Tacizci hocaya 10 yıl

Ege Üniversitesi (EÜ) Diş Hekimliği Fakültesinde bazı öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen öğretim üyesi, 4 öğrenciye yönelik "sarkıntılık boyutunda cinsel saldırı" suçundan toplam 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 34. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Z.E.B. ile taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Tutuksuz sanık Z.E.B. 35 yıldır meslekte olduğunu ve suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Dokunmuş olabilirim ama kesinlikle cinsel amaçlı değil, suçsuzum." dedi. Mağdurların avukatı Mustafa Çetin, cezanın en üst sınırdan verilmesini talep etti. Hakim, sanığın 2 öğrenciye karşı "cinsel taciz"den da toplam 23 bin lira para cezasına çarptırılmasına, karar verdi. Z.E.B okuldan çıkarıldı.